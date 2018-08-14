Макаренко потрапив у символічну збірну 3 туру чемпіонату Бельгії

Англія — 13 серп 4998
-
Зінченко, яким його ще не бачили: реалістичні обличчя Роналду і Ко у FIFA19 вражають, але з українцем повний провал
-
Зінченко фантастично зріс у ціні та став другим найдорожчим українцем, ринкова вартість Ярмоленка зменшиласяЗбірна України — 13 серп 5792
-
Динамо представило Супрягу і БуеноУкраїна — 13 серп 2498
-
Давід Сілва завершив виступи в збірній ІспаніїІспанія — 13 серп 1848
-
Хацкевич: Будемо жалити Славію в атаці, як нас – чеські осиЛіга чемпіонів — 13 серп 1111
Всі новини