Макаренко потрапив у символічну збірну 3 туру чемпіонату Бельгії

Український півзахисник Андерлехта Євген Макаренко був визнаний одним з кращих на своїй позиції.

Авторитетне бельгійське видання Voetbalkrant високо оцінило гру українця у матчі проти Шарлеруа, включивши Макаренка у символічну збірну третього туру.

Зауважимо, що Макаренко зіграв проти Шарлеруа весь матч, а Андерлехт переміг з рахунком 2:1.

Нагадаємо, у минулих двох турах до символічної збірної чемпіонату Бельгії двічі потрапляв Руслан Маліновський та одного разу Ігор Пластун.