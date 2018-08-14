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Макаренко потрапив у символічну збірну 3 туру чемпіонату Бельгії

09:09 186 Читать на русском
Макаренко потрапив у символічну збірну 3 туру чемпіонату Бельгії
Євген Макаренко / Фото: соцмережі

Український півзахисник Андерлехта Євген Макаренко був визнаний одним з кращих на своїй позиції.

Авторитетне бельгійське видання Voetbalkrant високо оцінило гру українця у матчі проти Шарлеруа, включивши Макаренка у символічну збірну третього туру.

Зауважимо, що Макаренко зіграв проти Шарлеруа весь матч, а Андерлехт переміг з рахунком 2:1.

Нагадаємо, у минулих двох турах до символічної збірної чемпіонату Бельгії двічі потрапляв Руслан Маліновський та одного разу Ігор Пластун.

Теги
Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгія Українці за кордоном
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