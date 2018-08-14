"Ми звернулися до ФФУ щодо Жилмара ще перед початком сезону", – Львів пояснив, чому звільнив головного тренера

Генеральний директор ФК Львів Андрій Паньків прокоментував причини звільнення бразильського спеціаліста Жилмара Тадеу да Сілвиа з посади головного тренера команди.

"Керівництву не зрозуміло, чому відповідні органи не попередили клуб про неможливість працевлаштування Жилмара на посаді головного тренера ще у міжсезоння. ФК Львів дотримався усієї необхідної процедури стосовно подання документів тренера до Комітету з атестації футбольних клубів ФФУ та Прем’єр-ліги.

ФФУ пояснила, чому Жилмар наразі не може очолювати Львів

Фактично ми звернулися до ФФУ перед початком сезону із запитом щодо можливості тренера виконувати свої обов’язки. Ми не знаємо, чому відповідь на це питання ми отримали лише зараз. Лише зараз, після чотирьох зіграних матчів і перед надважливою грою з Шахтарем, нам повідомили таке шокуюче рішення.

Причому, згідно цього листа, документи Жилмара, що підтверджують рівень його тренерського фаху, навіть не можуть бути прийнятими до відома. Тому що в КОНМЕБОЛ та УЄФА відсутня угода про взаємне визнання кваліфікації тренерських дипломів.

Те, що сталося наразі, є повною несподіванкою для нас, але йдеться про репутацію клубу. Ми не збираємося порушувати регламентні норми ФФУ та УПЛ. Тому було прийнято таке непросте управлінське рішення", – цитує Паньківа прес-служба Львова.