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Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік вилітає від АЕКа, Астана Григорчука покидає турнір

14 серпня 22:52 509 Читать на русском
Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік вилітає від АЕКа, Астана Григорчука покидає турнір
Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік вилітає від АЕКа, Бенфіка проходить Фенербахче

Завершились чергові матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Динамо Загреб мінімально обіграло Астану Романа Григорчука та проходить в раунд плей-офф.

Відеотон та Мальме закінчили гру нульовою нічиєю, але угорці проходять далі завдяки забитому голу на виїзді.

Фенербахче та Бенфіка теж розписали нічию, але в попередньому матчі сильнішими були португальці.

Селтік поступився АЕКу з рахунком 1:2 та покидає турнір.

Динамо перемогло Славію та пробилось у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Динамо Загреб – Астана – 1:0

Гол: Гаврановіч, 74

Відеотон – Мальме – 0:0

Фенербахче – Бенфіка – 1:1

Голи: Потук, 45 – Фернандес, 26

АЕК – Селтік – 2:1

Голи: Галу, 6, Лівая, 50 – Сінклер, 78

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Фенербахче - Бенфіка: Вівторок 14 серпня 2018

Фенербахче
Матч завершено
1 : 1
Бенфіка
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