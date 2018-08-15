Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік вилітає від АЕКа, Астана Григорчука покидає турнір

Завершились чергові матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Динамо Загреб мінімально обіграло Астану Романа Григорчука та проходить в раунд плей-офф.

Відеотон та Мальме закінчили гру нульовою нічиєю, але угорці проходять далі завдяки забитому голу на виїзді.

Фенербахче та Бенфіка теж розписали нічию, але в попередньому матчі сильнішими були португальці.

Селтік поступився АЕКу з рахунком 1:2 та покидає турнір.

Динамо перемогло Славію та пробилось у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Динамо Загреб – Астана – 1:0

Гол: Гаврановіч, 74

Відеотон – Мальме – 0:0

Фенербахче – Бенфіка – 1:1

Голи: Потук, 45 – Фернандес, 26

АЕК – Селтік – 2:1

Голи: Галу, 6, Лівая, 50 – Сінклер, 78