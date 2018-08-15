Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік вилітає від АЕКа, Астана Григорчука покидає турнір

Завершились чергові матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".
Динамо Загреб мінімально обіграло Астану Романа Григорчука та проходить в раунд плей-офф.
Відеотон та Мальме закінчили гру нульовою нічиєю, але угорці проходять далі завдяки забитому голу на виїзді.
Фенербахче та Бенфіка теж розписали нічию, але в попередньому матчі сильнішими були португальці.
Селтік поступився АЕКу з рахунком 1:2 та покидає турнір.
Динамо перемогло Славію та пробилось у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді
Динамо Загреб – Астана – 1:0
Гол: Гаврановіч, 74
Відеотон – Мальме – 0:0
Фенербахче – Бенфіка – 1:1
Голи: Потук, 45 – Фернандес, 26
АЕК – Селтік – 2:1
Голи: Галу, 6, Лівая, 50 – Сінклер, 78