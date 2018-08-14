Динамо – Славія: Бєсєдін подвоює перевагу киян суперечливим голом

Київське Динамо приймає чеську Славію у матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо – Славія розпочався о 19:30 за київським часом.

Динамо – Славія: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів

Київське Динамо дуже активно розпочало гру, зумівши провести швидкий гол. Беньямін Вербіч, який також забив єдиний м'яч "біло-синіх" у Празі, відзначився вже на 11-й хвилині після розіграшу стандарту. Циганков тонко виконав штрафний, а словенець у падінні переграв Коларжа з близької відстані.

Славія не довго відходила після пропущеного м'яча та майже миттєво могла відновити паритет. Сікора підключився до атаки чехів та небезпечно замикав навіс з правого флангу – на щастя для Динамо, поруч зі стійкою.

Вербіч міг оформити дубль вже на 18-й хвилині, однак з його ударом після прострілу Піваріча впорався Коларж. Чехи, натомість, відповідали переважно пострілами з середньої дистанції. Спочатку Гушбауер потужно влупив над поперечкою воріт Бойка, а згодом вже Суочек зовсім трішки промахнувся, пробиваючи з лінії карного.

Якщо в дебюті матчу ініціативою володіли "динамівці", то ближче до середини першого тайму чехам вдалось повністю вирівняти гру та регулярно загрожувати володінням Бойка. На 30-й хвилині кияни дозволили небезпечно пробити Стоху з меж штрафного, а невдовзі вже польська бригада арбітрів на чолі з Даніелем Стефаньскі врятувала команду Хацкевича від серйозних проблем. Тецл відгукнувся на передачу Делі за спини оборонцям та з декількох метрів "прошив" Бойка, але лайнсмен зафіксував суперечливий офсайд. На повторі здалось, що форвард Славії перебував на одній лінії з захисниками Динамо. Попри бурхливу апеляцію лави запасних пражан та вилучення помічника головного тренера, арбітр свого рішення не змінив.

До перерви киян ще раз сильно пронесло після удару Змргала, який цілив у дальню дев'ятку метрів з 30-ти, але м'яч просвистів над поперечкою.

Динамо краще увійшло в другу половину гри, втім тривалий час кияни не могли створити чогось по-справжньому небезпечного поблизу воріт Коларжа. Особливо старався Вербіч, який "пачками" накручував гравців Славії перед штрафним майданчиком, але словенцеві явно не вистачало підтримки. Циганков дуже рідко загострював, а Бесєдєн регулярно провалювався на дриблінгу.

А ось на 68-й хвилині киянам серйозно посміхнулась фортуна. Інакше просто неможливо пояснити, як Соучек приблизно з метра не замкнув простріл з лівого флангу в порожні ворота, пробивши над поперечкою.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Негласне футбольне правило спрацювало на 74-й хвилині, коли Бєсєдін після розкішної передачі Циганкова вийшов віч-на-віч з Коларжем та підсік м'яч над голкіпером Славії. Однак цей епізод також спровокує полеміку, принаймні, в Чехії. На повторі було помітно, що форвард Динамо перебував трохи ближче до воріт, ніж лінія оборони чехів.

Ліга чемпіонів. Кваліфікація, 3 раунд, матч-відповідь

Динамо – Славія – 2:0

Голи Вербіч, 11, Бєсєдін, 74