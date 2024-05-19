Футболіст Мардоче Лузоло Нсімба помер на тренуванні мадридського клубу Мостолес, який представляє п'ятий дивізіон Іспанії. Уродженцю ДР Конго було всього 24 роки, повідомляє Marca.

Трагедія сталась у п'ятницю (17 травня). На тренуванні Мардоче стало зле, і він впав на поле. Партнери, тренери та персонал намагалися надати першу допомогу, але все виявилося марним. До оперативності роботи швидкої залишилось чимало питань.

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"Перше, що мені здається обурливим, – це наша безпорадність у таких ситуаціях. За останні роки таке трапляється не вперше, але ніхто на полі не знав, як правильно допомогти. Щось таке просте на кшталт курсу першої допомоги та серцево-легеневої реанімації може врятувати життя партнера... І немає значення, в якому дивізіоні ми граємо. Це має бути обов'язково для всіх, ми говоримо про життя, а не про футбол.

Друге, що мене розлютило, – це час прибуття медпрацівників. Швидка їхала 20 хвилин, хоча в 5 хвилинах їзди від стадіону є 3 лікарні. Серце молодого хлопця просто перестало битись... Вони приїхали надто пізно, а коли приїхали, то навіть не знали, як зайти на поле. Намагались через задній вхід, який був закритим.

Я у жодному разі не хочу применшувати ту величезну роботу, яку вони виконують щодня задля порятунку життів. Я навіть не знаю, чи змогли б вони зробити для хлопця щось більше, якби прибули раніше. Але я був шокований, дізнавшись про це ось так. Я хочу висловити свої співчуття сім'ї і особливо братові, який став свідком всього цього. Можливо, це найгірший день у його житті... Багато сил усім і спочивай з миром, Мардоче", – заявив Хосе Пратс, інший гравець Мостолеса.

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