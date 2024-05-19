Гравець мадридського клубу помер у 24 роки: "Швидка їхала 20 хвилин замість 5"
Футбольну громадськість Іспанії сколихнула страшна звістка.
Футболіст Мардоче Лузоло Нсімба помер на тренуванні мадридського клубу Мостолес, який представляє п'ятий дивізіон Іспанії. Уродженцю ДР Конго було всього 24 роки, повідомляє Marca.
Трагедія сталась у п'ятницю (17 травня). На тренуванні Мардоче стало зле, і він впав на поле. Партнери, тренери та персонал намагалися надати першу допомогу, але все виявилося марним. До оперативності роботи швидкої залишилось чимало питань.
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"Перше, що мені здається обурливим, – це наша безпорадність у таких ситуаціях. За останні роки таке трапляється не вперше, але ніхто на полі не знав, як правильно допомогти. Щось таке просте на кшталт курсу першої допомоги та серцево-легеневої реанімації може врятувати життя партнера... І немає значення, в якому дивізіоні ми граємо. Це має бути обов'язково для всіх, ми говоримо про життя, а не про футбол.
Друге, що мене розлютило, – це час прибуття медпрацівників. Швидка їхала 20 хвилин, хоча в 5 хвилинах їзди від стадіону є 3 лікарні. Серце молодого хлопця просто перестало битись... Вони приїхали надто пізно, а коли приїхали, то навіть не знали, як зайти на поле. Намагались через задній вхід, який був закритим.
Я у жодному разі не хочу применшувати ту величезну роботу, яку вони виконують щодня задля порятунку життів. Я навіть не знаю, чи змогли б вони зробити для хлопця щось більше, якби прибули раніше. Але я був шокований, дізнавшись про це ось так. Я хочу висловити свої співчуття сім'ї і особливо братові, який став свідком всього цього. Можливо, це найгірший день у його житті... Багато сил усім і спочивай з миром, Мардоче", – заявив Хосе Пратс, інший гравець Мостолеса.
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