Після перемоги Динамо над Колосом (5:0) настала черга Шахтаря провести свій поєдинок 27-го туру. Суперником "гірників" вдруге поспіль став Чорноморець. Поєдинок розпочався з хвилини мовчання на честь Михайла Фоменка – екс-тренера збірної України не стало 29 квітня. Вже з перших хвилин "гірники" помчались в атаку – постріли Судакова та Зубкова блокували захисники, а з ударом Кевіна впорався Варакута.

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Чорноморець відповів оригінальним розіграшем кутового – Авагімян навісив на Брагару на лінії штрафного, але той не влучив по м'ячу. Путря підхопив снаряд, але пробив вище воріт. Шахтар відповів ударом Сікана з меж штрафного (відбив Варакута), моментом Зубкова (вище воріт). А на 19-й хвилині Шахтар повів у рахунку: Судакову дали простір на чужій половині, і Георгій метрів з 25 потужно поцілив у ближній нижній кут. Гол потішив не лише глядачів, а й молодшого брата Судакова, який був на грі в ролі болбоя.

А через 4 хвилини свій 10-й гол в цьому сезоні забив Данило Сікан. Це Ракицький підключився до атаки та зробив фірмову передачу до штрафного, а Сікан випередив захисника та головою переправив м'яч у ворота. Зубков ледь не створив шедевр імені Матузалема – Олександр спробував пробити "ударом скорпіона", але ледь зачепив м'яч. Чорноморець же моментів більше не мав, а команди пішли на перерву за комфортної переваги Шахтаря.

У другому таймі донеччани забили третій м'яч. Сікан скористався обрізкою захисту Чорноморця та вже випереджав воротаря, але Варакута в'їхав у нападника. Арбітриня Анастасія Романюк призначила пенальті, але не покарала карткою голкіпера. 11-метровий впевнено реалізував Кевін.

Чорноморець ледь не відквитав один м'яч – Васильєв замикав навіс з лівого флангу, але не влучив у ворота (Різник помилився з виходом). Шахтар ледь не забив четвертий м'яч – постріл Егіналдо влучив у поперечку. Ієде ледь не покарав Ракицького за неточну передачу, але пробив повз ближній кут. Під кінець гри Судаков міг оформити дубль, але пробив трохи повз ворота. В підсумку, Шахтар здобув розгромну перемогу (3:0), втримав відрив у 4 очки та готується до зустрічі з Динамо.

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