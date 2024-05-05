Динамо приймало Колос на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського у 27-му турі УПЛ. Читайте огляд матчу, який відбувся 5 травня 2024 року, на "Футбол 24".

Динамо та Шахтар у мідвік провели свої перенесені матчі, в яких здобули перемоги. Кияни ж у матчі проти Вереса залишились без Ваната, який отримав четверту жовту картку в сезоні. На поєдинок з Колосом номінальним центрфорвардом вийшов Андрій Ярмоленко – Супряга пропускає гру через хворобу, а Пономаренка Шовковський не відважився поставити у основний склад.

Нападник Динамо встановив рекорд результативності чемпіонатів України – сезон ще триває

Моментів на початку гри майже не виникало. На 18-й хвилині Попов замикав подачу з кутового, але трохи повз дальню стійку. Кияни не могли довести справу до удару, а випади Колоса були часом навіть небезпечнішими. Втім, перша половина завершилась нулями не лише на табло, а й в графі "удари у площину воріт".

Другий тайм розпочався куди краще для Динамо. На 48-й хвилині рахунок було відкрито. Шапаренко навісив зі штрафного, Ярмоленко головою підрізав м'яч, а Бондаренко ногою ще й підправив м'яч у власні ворота. Через 3 хвилини рахунок став 2:0 – Ярмоленко отримав м'яч перед штрафним та з правої пробив у дальній кут. А на 52-й хвилині перевага "біло-синіх" стала розгромною. Буяльський обікрав Демченка та розігнав атаку, віддавши на лівий край штрафного. Микола увірвався всередину та віддав у центр, де Буяльський випередив свого ж одноклубника Волошина – 3:0!

Динамо в першому та другому таймі – абсолютно різні команди. Несподівано в атаці з'явились креатив та швидкість, а комбінації киян шокували Колос, який не міг зупинити підопічних Шовковського. Кабаєв міг зробити рахунок і 4:0, але після ефектної комбінації Кабаєв змістився дуже близько до лицьової, а його простріл заблокував Фесюн.

Після такого ударного початку тайму Динамо заспокоїлось та стало намагатись зловити суперників на контратаках. Моментів враз поменшало, ніби кияни перейшли в економ-режим перед Класичним. Кабаєв на 68-й хвилині зробив рахунок 4:0 – Владислав завершив швидку атаку. Слід відзначити і тонку передачу Шапаренка, який відзначився двома асистами. Волошин відправив п'ятий м'яч у ворота Фесюна – Буяльський шикарно пропустив передачу Караваєва з флангу, а Назар залишився один у центрі штрафного та легко забив.

Останні 10 хвилин команди відверто догравали – Динамо гарантувало надвпевнену перемогу (5:0), а Колос відверто розвалився після того, як кияни трохи додали швидкостей.

Таким чином, "біло-сині" набрали 63 очки та наблизились до Шахтаря на відстань 1 бала ("гірники" о 18:00 розпочнуть свій матч проти Чорноморця). Вже у наступному турі гранди зійдуться у Класичному. Колос же з 29 пунктами залишився дев'ятим.

Суркіс у воротах, "новий Циганков" і Мотя-бомбардир – яким буде Динамо через 5 років?