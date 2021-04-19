Руслан Маліновський ставить Роналду на межу прольоту повз Лігу чемпіонів. А тим часом Європейська Суперліга оголошує війну УЄФА. Про ці та інші події читайте на "Футбол 24" у дайджесті головних новин за 18 квітня.

Маліновський та Яремчук феєрять

Вибухова розв'язка в чемпіонаті Італії. Після виходу на заміну наш Маліновський фірмовою гарматою приголомшив Ювентус, зірвавши 20-річні чари та затягнувши Аталанту в топ-3 Серії А. Без Кріштіану Роналду туринці ризикують позбутися і 4 місця, яке дає право грати в ЛЧ на наступний сезон. Пощастило, що Наполі втратив перемогу над Інтером, тому хоча б 2 очки переваги залишається.

Інший гравець збірної України взяв участь у шоу на 9 голів. Яремчук відзначився ефектним дублем та асистом за Гент – відео феєрії українця надихає. Роман вибився на 4 місце серед найкращих бомбардирів бельгійського сезону.

Відлуння матчу Шахтар – Динамо

Соцмережі гудуть! Динамо – чемпіон: а Шахтар найслабший за часів Ахметова. У Каштру ступор, тоді як донеччани за результатами в УПЛ 2021 не входять навіть у топ-3 найкращих.

Шахтар – Динамо: InStat визначив найкращих та найгірших гравців Класичного. Деякі герої – не ті, кого звикли бачити на таких провідних ролях.

Луческу не помітив Каштру з його тактичною періодизацією. Наставник Динамо на полі жорстко відповів гендиректору Шахтаря, вважає наш експерт з тактики.

Матвієнко може перейти в Тоттенхем – захисник Шахтаря провів перемовини з агентом після програного матчу проти Динамо.

Суперліга замість ЛЧ? Гранди підготували переворот

Велика революція гряде у футболі. Європейська Суперліга стартує вже незабаром. Її початок офіційно підтвердили всі зацікавлені сторони. ЛЧ і УЄФА під загрозою, потенційна зміна правил, відомі перші 12 клубів-учасників і зіркові бунтарі. Фактично це війна.

А тим часом букмекери визначили, хто виграє ЛЧ 2020/21 – є очевидний фаворит. Українець має високі шанси на трофей.