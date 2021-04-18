Ліга чемпіонів вийшла на фінішну пряму – вже наприкінці квітня стартує півфінальна стадія. Кого вважають фаворитом на тріумф у найпрестижнішому євротурнірі, розібрався "Футбол 24".

Реал Мадрид, Челсі, Манчестер Сіті або ПСЖ – хтось із них стане новим королем Європи за підсумками сезону 2020/21. Вже 27 та 28 квітня будуть зіграні перші поєдинки півфіналів Ліги чемпіонів – у Мадриді "вершкові" приймуть Челсі, а наступного дня у столиці Франції ПСЖ поміряється силами з Ман Сіті. Матчі-відповіді відбудуться на початку травня – 4 і 5 числа.

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Із чотирьох команд, які вибороли путівки до півфіналу, двоє мають у своєму активі перемоги в Лізі/Кубку чемпіонів. Реал є рекордсменом турніру, тріумфувавши 13 разів (ще тричі "вершкові" програвали у фіналі). Челсі став переможцем ЛЧ в сезоні 2011/12 – це єдина перемога лондонців у найпрестижнішому єврокубку, а ще одного разу "пенсіонери" поступилися у вирішальному матчі (МЮ в фіналі 2007/08).

Інші півфіналісти ще жодного разу не вигравали ЛЧ. Манчестер Сіті ще ніколи навіть не грав у фіналі, а от ПСЖ минулого року зупинився за кроку від трофею, програвши у фіналі Баварії. Це був єдиний випадок, коли паризький клуб грав у вирішальному матчі. Зауважимо, що Неймар, Мбаппе і Ко вже взяли реванш у мюнхенців, не пустивши їх у півфінал – французька команда пройшла далі завдяки правилу виїзного голу.

Боротьбу в Лізі чемпіонів продовжують і двоє українських футболістів. Якщо Андрій Лунін не зіграв жодної хвилини за Реал Мадрид, не маючи жодних шансів витіснити Тібо Куртуа, то Олександр Зінченко регулярно виходить на поле у футболці Манчестер Сіті. Зауважимо, що українці лише двічі перемагали в ЛЧ – Андрій Шевченко у складі Мілана (2002/03) та Анатолій Тимощук у Баварії (2012/13).

Хто виграє ЛЧ 2020/21 – думка букмекерів

Експерти William Hill вважають, що переможець пари Манчестер Сіті – ПСЖ вперше у своїй історії стане найкращою командою Європи. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли в Лізі чемпіонів складає 2.30. Шанси інших команд оцінюють скромніше. Наприклад, на парижан перед першим півфіналом можна поставити за 4.20.

Сильніший у півфіналі Реал Мадрид – Челсі буде аутсайдером вирішального двобою, вважає букмекер. На те, що іспанська команда здобуде свій 14-й Кубок, приймають ставки з привабливим коефіцієнтом 4.50. А от команді Томаса Тухеля віддають найменше шансів серед усіх учасників півфіналу – лише 5.50.

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Австрійці з BWin своїм фаворитом теж обрали команду Олександра Зінченка, який у поточному сезоні ЛЧ зіграв 6 поєдинків (4 – у груповому турнірі та двічі з'являвся у плей-офф). Коефіцієнт на підсумковий успіх "містян" – 2.50, що значно переважає аналогічні кофи на інших півфіналістів ЛЧ.

Цікаво, що шанси ПСЖ, Реала та Челсі вважають приблизно рівними. Коефіцієнт на перемогу парижан складає 4.00, на тріумф мадридців – 4.50, а на лондонців – 5.00. Вірогідність, що переможцем Ліги чемпіонів 2020/21 стане команда з Англії (Ман Сіті або Челсі), оцінили в 1.5.

Bet365 згідні з колегами і також вважають "містян" фаворитом. Поставивши на команду Хосепа Гвардіоли, можна збільшити свій виграш у 2,25 разів. Шанси інших команд теж оцінили куди нижче. Зокрема, вірогідність перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів – 4.33. На Реал пропонують поставити за 5.00. Челсі, знову ж таки, називають явним аутсайдером – лише 5.50.

Нагадаємо, фінал ЛЧ 2020/21 відбудеться 29 травня у Стамбулі.

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