Аталанта мінімально здолала Ювентус (1:0) у центральному матчі 31 туру Серії А. Огляд матчу та відео гола Маліновського – в цій новині на "Футбол 24".

Аталанта і Ювентус зустрілися в одному з найважливіших поєдинків з огляду на боротьбу за Лігу чемпіонів і медалі Серії А. Гості з Турина приїхали без Роналду – Кріштіану має м'язові проблеми. Бергамаски ж повернулися до гри з трьома захисниками після експериментів зі схемою в попередніх турах.

Маліновський забив переможний гол – відеоогляд матчу Аталанта – Ювентус

Жертвою такого рішення Гасперіні став Маліновський. Руслан віддав 4 асисти у двох останніх матчах, але сьогодні залишився в запасі (як і Віктор Коваленко). Компанію двом колумбійським форвардам у старті склав Пессіна.

На перших хвилинах пішла рвана гра. Команди почергово атакували, але створити хороший момент нікому не вдавалося. Мурієль просив пенальті, а Дибала програв забіг голкіперу. Сапата та К'єза обмінялися неточними в'ялими ударами. У першому таймі 10 з 18 пострілів були заблокованими – це найкраще характеризує картину матчу до перерви. В'язкий непоступливий футбол.

Прем'єрний момент виник у Пессіни, який завдяки рикошету опинився на самоті перед воротами, але не зумів влучити у кут. Ударам Сапати бракувало точності. Ближче до перерви Ювентус перехопив ініціативу та організував кілька непоганих моментів. Допомогли самі бергамаски – Меле та Голліні грубо помилялися у власному штрафному.

Мората хитро прокинув повз голкіпера у порожні ворота, але Джімшиті виніс м'яч з лінії. Гозенс самовіддано кинувся під удар Маккені, Паломіно не дав забити К'єлліні, а де Лігт сам не влучив у площину. Гра рівних команд: Юве створив більше, але ближчою до гола все ж була Аталанта.

По перерві явною перевагою заволоділа Алатанта. Господарі і м'яч більше контролювали, і моменти кращі створювали. Мурієль з гострого кута трішки не влучив у ворота. Гасперіні підсилив атаку замінами – вийшли Пашаліч, Ілічіч і Маліновський. Йосіп відразу ж вирізав класний навіс у штрафний майданчик, але Сапата пробив повз ворота.

Руслан з'явився на полі на 72-й хвилині, замінивши латераля Меле, і розпочав на правому фланзі. Арбітр відразу ж показав Маліновському жовту за два фоли в центрі поля, після чого українець перемістився наліво. Розігнав пару атак, шукав ударні позиції та допомагав оборонятися.

А потім Маліновський став героєм матчу! Спершу Руслан зі штрафного пробив у "дев'ятку", хоч і послизнувся в момент удару. Щенсни витягнув і перевів м'яч на кутовий. Але через декілька миттєвостей українець виграв дуель у польського голкіпера. Потужний удар Руслана, підкоректований рикошетом від Сандро, став результативним.

Маліновський забив єдиний гол у зустрічі, вирвав перемогу для Аталанти і затягнув команду в топ-3 Серії А – бергамаски (64 очки) обійшли якраз Ювентус (62 бали).

Маліновський двома шедеврами проти Фіорентини повернув Аталанту у зону ЛЧ – українець повторив досягнення Фігу