Хто гратиме в Європейській Суперлізі

УЄФА і ЛЧ, її найпрестижнішому дітищу, кинули справжній виклик. Найпотужніші європейські клубі готові до війни з Європейським союзом. Офіційне оголошення старту Суперліги – питання найближчих днів чи навіть годин. Гранди топ-чемпіонатів начебто були готові домовлятися у форматі видозміни Ліги чемпіонів, починаючи із сезону 2024/25, але в останній момент змінюють плани. Французький RMC Sport, іспанська Marca, американський The New York Times та інші портали в один голос рапортують про велику угоду найсильніших клубів.

Ліга чемпіонів на порозі революції – зміна формату і збільшення кількості учасників

Відразу 12 команд виходять з головного єврокубкового турніру. Це аж 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан). Звертає на себе увагу той факт, що відсутні команди з решти топ-чемпіонатів – Німеччини і Франції. Насамперед, звісно, мова про фіналістів Ліги чемпіонів 2020 Баварію та ПСЖ. Ці фінансові гіганти, очевидно, розуміють всі ризики, які отримають на свою голову після оголошення фактично відкритої війни з УЄФА. Їхній бунт на кораблі багатіїв залишає примарні шанси на те, що переворот у футболі буде зірвано.

BREAKING - A European Super League is expected to be announced tonight, according to reports.



No German or French clubs involved. Man United, Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Spurs, Barcelona, Real Madrid, Atletico, Inter, AC and Juventus are.



UEFA crisis talks planned. pic.twitter.com/jOGveIO30N — FourFourTwo (@FourFourTwo) April 18, 2021

Хто стоїть за Суперлігою

За кермом революції стоять 5 грандів. Головний ініціатор – Флорентіно Перес. "Вічний" бос Реала, якого нещодавно переобрали на посаду президента мадридського клубу без жодної боротьби, після побиття всіх рекордів ЛЧ, схоже, вирішив добити цей турнір. Іспанець планує стати президентом Європейської Суперліги. Натомість посади віце-президентів запропонували босам Арсенала, Манчестер Юнайтед, Ліверпуля. У раді правління американці Стен Кронке, Джоель Глейзер і Джон Генрі чекають італійця. Президент Ювентуса та очільник Асоціації європейських клубів Андреа Аньєллі також прийняв пропозицію керувати новим турніром.

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За інформацією BBC, саме Кронке став найбільшим прихильником ідей Переса. Бос Арсенала вірить, що завдяки Суперлізі лондонський топ-клуб, який бовтається в середині таблиці АПЛ 2020/21, повернеться до світової еліти. "Гармаші" залишаються за межами зони Ліги чемпіонів ось уже 5 сезонів поспіль. Не вдається через чемпіонат Англії чи перемогу в ЛЄ, давайте створимо нове змагання – логіка залізна. Кронке не збирається зупинятися на малому: 73-річний власник Арсенала вірить, що Суперліга зробить Арсенал "найбільшим клубом планети".

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Бос лондонців, який володіє також клубами НХЛ та НБА, запропонував змінити звичні правила єврокубкових турнірів. Замість двох матчів удома та на виїзді команди на кубковій стадії мали б вести гру до певної кількості перемог. За аналогією зі згаданими хокейною та баскетбольною лігами, де потрібно обіграти суперника 3 чи 4 рази, аби пройти далі у плей-офф. Цікаво, що наразі вакантними залишаються лише 8 місць. Суперліга планує, що в турнірі гратимуть 15 засновників та 5 запрошених гостей, які щороку доповнюватимуть список учасників.

Коли стартує Суперліга, бурхлива реакція топ-ліг та УЄФА

На вихідних представники Європейського футбольного союзу обривали телефони, намагаючись сконтактуватися з Аньєллі. Італієць жодного разу не підняв слухавку. Для УЄФА такий раптовий поворот у справі старту Суперліги був дуже несподіваним, адже в понеділок планували остаточно домовитися про новий формат ЛЧ, а тут таке. Флорентіно Перес і компанія вели свою гру. Тривлий час здавалося, що Реал, МЮ та інші гранди підуть на компроміс. Однак реальність – значно суворіша. Суперліга має стартувати вже із сезону 2022/23. Цікаво, як вони збираються провести наступний сезон. Адже УЄФА в унісон з АПЛ, Серією А і Ла Лігою виступив з різкою заявою щодо скандальної ініціативи.

Клубам-бунтівникам загрожує виключення з усіх змагань. На внутрішньому, європейському та світовому рівнях. Гравців, які виступають за ці команди, можуть позбавити права грати за збірній своїх країн, позаяк ФІФА надає повну підтримку своїм колегам. УЄФА називає проект Суперліги "цинічним", вигідним лише нечисленним її учасникам. Функціонери обіцяють боротися як у спортивному, так і судовому порядку. Особливу подяку висловили клубам з Франції та Німеччини, які відмовилися від участі в турнірі. Досить дивно, адже авторитетний The Times рапортував, що стати учасником змагання мали б 2 клуби Бундесліги та 1 з Ліги 1. Подейкують, що ПСЖ не захотів йти на конфлікт через гарні відносини між його босом і президентом УЄФА Чеферіном.

Фінансова складова і формат Суперліги

Хто ж більш зажерливий, отримає чималі бонуси. Клуби-засновники Суперліги отримають від 100 до 350 мільйонів євро за саме приєднання до турніру. Загальна сума так званої "інфраструктурної дотації" становить 3,1 мільярда фунтів. Доходи від телетрансляцій та спонсорів ділитимуть на користь 15 грандів: 32,5% отримають лише вони, ще 32,5% поділять на всі 20 клубів, які гратимуть у сезоні, а 20% уже залежатимуть від спортивних результатів. Решту 15% розпишуть на підставі маркетингового потенціалу. Цікаво, що Реал і Барселона додатково отримають по 27 мільйонів фунтів.

Планують, що 20 клубів гратимуть у двох групах по 10 учасників. По 4 найкращі команди пройдуть у чвертьфінал, ну а далі за класичним варіантом або, як пропонує Кронке. Відзначимо, що матчі відбуватимуться посеред тижня у слотах Ліги чемпіонів, а на вихідних засновники Суперліги планують і далі виступати у чемпіонатах своїх країн. Уже зараз керівництво національних ліг розмірковує над тим, щоб урізати доходи грандів від телетрансляцій на 30-50 мільйонів євро, розподіливши їх на користь бідніших. Не виключено, що нас чекає масштабна судова та кабінетна війна за величезні гроші.

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