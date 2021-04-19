Руслан Малиновский ставит Роналду на грань пролета мимо Лиги чемпионов. А тем временем Европейская Суперлига объявляет войну УЕФА. Об этих и других событиях читайте на "Футбол 24" в дайджесте главных новостей за 18 апреля.

Малиновский и Яремчук феерят

Взрывная развязка в чемпионате Италии. После выхода на замену наш Малиновский фирменной пушкой ошеломил Ювентус, сорвав 20-летние чары и затянув Аталанту в топ-3 Серии А. Без Криштиану Роналду туринцы рискуют лишиться и 4 места, которое дает право играть в ЛЧ на следующий сезон. Повезло, что Наполи упустил победу над Интером, поэтому хотя бы 2 очка преимущества остается.

Другой игрок сборной Украины принял участие в шоу на 9 голов. Яремчук отличился эффектным дублем и ассистом за Гент – видео феерии украинца вдохновляет. Роман выбился на 4 место среди лучших бомбардиров бельгийского сезона.

Отголоски матча Шахтер – Динамо

Соцсети гудят! Динамо – чемпион: а Шахтер самый слабый во времена Ахметова. У Каштру ступор, тогда как дончане по результатам в УПЛ 2021 не входят даже в топ-3 лучших.

Шахтер – Динамо: InStat определил лучших и худших игроков Классического. Некоторые герои – не те, кого привыкли видеть на столь ведущих ролях.

Луческу не заметил Каштру с его тактической периодизацией. Наставник Динамо на поле жестко ответил гендиректору Шахтера, считает наш эксперт по тактике.

Матвиенко может перейти в Тоттенхэм – защитник Шахтера провел переговоры с агентом после проигранного матча против Динамо.

Суперлига вместо ЛЧ? Гранды подготовили переворот

Великая революция грядет в футболе. Европейская Суперлига стартует уже совсем скоро. Ее начало официально подтвердили все заинтересованные стороны. ЛЧ и УЕФА под угрозой, потенциальное изменение правил, известны первые 12 клубов-участников и звездные бунтари. Фактически это война.

А тем временем букмекеры определили, кто выиграет ЛЧ 2020/21 – есть очевидный фаворит. Украинец имеет высокие шансы на трофей.