Українець вийшов у стартовому складі на принципове протистояння із Зюлте-Варегемом. Вже за перші півгодини матчу Роман засмутив суперника двічі.

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Спершу наш співвітчизник красивим розрізним пасом вивів Кастро-Монтеса на побачення з голкіпером, яке той впевнено реалізував. А вже через кілька хвилин Яремчук забив сам, вигравши позицію в оборонця та замкнувши простріл із флангу.

Загалом український форвард відзначився 19 голами у футболці "буйволів" у 37 поєдинках. Також Роман Яремчук до свого активу записав вже 7 результативних передач.

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Асист Яремчука:

Гол Яремчука: