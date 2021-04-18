За 4 тури до фінішу сезону чемпіонська інтрига померла остаточно. Звісно, у Шахтаря ще залишаються мізерні математичні шанси, але вони настільки нереальні (тим паче – в умовах УПЛ), що говорити про них після поразки від Динамо – себе не поважати.

Обидві команди розчарували своєю грою, але каміння летить лише у Шахтар. І це зрозуміло – у лобовому зіткненні із конкурентом колектив Каштру продемонстрував повну безпорадність. Дехто з експертів узагалі вважає, що це найслабша, найбезхарактерніша команда епохи Ахметова.

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Дмитро Джулай – без коментарів. Лише поглузував із Мораєса, нагадуючи про скандальний трансфер форварда у Шахтар.

Власта Шовковська, перша дружина легендарного голкіпера Динамо, смакує вирішальним голом Де Пени.

Віктор Вацко просто шокований.

Олександр Золотогорський, коментатор та автор Footballhub, також добряче спантеличений.

Ігор Циганик, як завжди, знає трохи більше від інших.

Архіваріус Артур Валерко підкріплює загальну критику красномовними цифрами.

Менеджер Олександр Ольшанецький різко розкритикував рівень футболу у Класичному.

Оглядач Трибуни Олександр Сажко просить вибачення у наставника Динамо.

Сергій Тищенко, журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua, аналізує хитрі ходи від Містера.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло також грунтовно розписав власні висновки.

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков – про "загнаного кротика".

Ветеран телевізійної спортивної журналістики Руслан Свірін з приємністю для себе констатує нове домінування столиці в українському спорті.

Прогноз погоди від Брутального футболу.

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Шахтар – Динамо: Луческу не помітив низький донецький бар'єр і уник насмішок, чемпіонський фініш – через тиждень