Наполі та Інтер не виявили переможця в рамках матчу 31-го туру італійської Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У команд зовсім різні турнірні завдання. Інтеру потрібно не розгубити свою перевагу та оформити чемпіонство, а Наполі б'ється за потрапляння у зону Ліги чемпіонів. Звітний поєдинок проходив у обопільній боротьбі та завершився закономірною нічиєю.

Наполі розділив очки з Інтером – команда Дженнаро Гаттузо не змогла наздогнати Ювентус

Цікаво, що забивали виключно гравці "нерадзуррі". У першому таймі м'яч курйозним чином відскочив від Хандановіча закотився у ворота, а по перерві потужним ударом після контратаки відповів Еріксен.

Таким чином, Інтер набрав 75 очок, залишившись на першій позиції у турнірній таблиці. Наполі ж втратив шанс наздогнати Ювентус, тримаючись п'ятим з 60 заліковими балами в активі.