Оборонець "гірників" Микола Матвієнко може у літнє трансферне вікно перебратися на Туманний Альбіон.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко після завершення матчу проти Динамо мав розмову з відомим агентом Франсіско Хав'єром Еспаньйолою щодо свого переходу в Тоттенхем, повідомляє Football.ua.

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За повідомленням джерела, до клієнтської бази цього агента входять зірки першої величини – гравці "шпор" Сон Хин Мін та Деле Аллі, захисник Реала Рафаель Варан та інші.

До слова, раніше до українця проявляли інтерес інші клуби англійської Прем'єр-ліги, зокрема Арсенал, Вест Хем і Ліверпуль.

Нагадаємо, Матвієнко у поточному сезоні провів за Шахтар 27 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 гольові передачі. Контракт футболіста з "гірниками" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

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