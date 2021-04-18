Трубін, Караваєв, Де Пена та Матвієнко / Фото ФК Динамо

Найкращим гравцем дербі Шахтар – Динамо за версією InStat став Ілля Забарний, повідомляє телеграм-канал Рейс Киев-Амстердам. За гру оборонцю "біло-синіх" дали 322 бали.

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Олександр Андрієвський та Денис Попов увійшли у трійку найкращих, набравши 307 та 302 бали відповідно. Найкориснішим гравцем "гірників" став Микола Матвієнко (298). А от найгіршим у зустрічі у складі обох команд визнали Жуніора Мораєса, якому поставили 193 бали.

Зауважимо, завдяки перемозі Динамо збільшило перевагу над Шахтарем на вершині турнірної таблиці до 10 очок. Вже у наступному турі – в матчі з Інгульцем – команда Мірчі Луческу може оформити дострокове чемпіонство.

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