Англія: епічна ганьба історичних ворогів, лідерство Анчелотті

Моурінью познущався з Манчестер Юнайтед. Стосунки португальця з його колишніми клубами – це завжди особлива історія. Однак у випадку з манкуніанцями ніколи не йшлося про особливий пієтет. Жозе має зуб на клуб за несправедливу, на його думку, відставку, але досі не міг помститися як слід. 4 жовтня 2020 року Олд Траффорд запам'ятає дуже на довго – болючі 1:6 для МЮ Моурінью вже назвав історичним результатом.

А починалося для господарів все не так погано. Пенальті вже на 27-й секунді. Бруну Фернандеш, як і зазвичай, точний. Але "шпорам" знадобилося лише 5 хвилин, щоб вже бути попереду. І це новий рекорд АПЛ. Досі за всю історію ліги не було такого, щоб команди змогли відзначитися тричі у стартові 7 хвилин. Детально описувати те, що сталося після вилучення Марсьяля в середині першого тайму немає сенсу. Тоттенхем на той момент вже і так був попереду, а далі просто було знущання. Схоже, підопічні Моурінью забули, що це вже АПЛ, а не Ліга Європи, де вони трьома днями раніше забили 7 м'ячів у ворота Маккабі. Вдумайтесь! 13 голів за три дні. Просто не зупиняйте цю машину.

Легендарне мерсисайдське You ll never walk alone вчора було адресоване Манчестеру. Ліверпуль вирішив не залишати своїх історичних ворогів наодинці зі шквалом критики і також гучно зганьбився. Ніколи досі чинний чемпіон АПЛ не пропускав 7 голів. Так, реалізація Астон Вілли була феноменальною, господарі не награли на таку кількість м'ячів, але перемога вийшла цілком заслужено. Це у післяматчевому коментарі визнав і Юрген Клопп. Звісно, можна звинувачувати Адріана, який зайняв місце у воротах замість Алісона. Хоча статистика доводить, що проблеми були у всієї команди. Вілла завдала 11 ударів у площину. У попередніх трьох турах у Лідса, Челсі та Арсенала сумарно лише 9 ударів (по 3 у кожного).

Ліверпуль вперше з 1963-го року пустив 7 голів за матч. Минулого разу "червоних" розніс Тоттенхем – все ті ж 7:2. Астон Вілла взагалі лише вдруге в історії АПЛ змогла забити 7 м'ячів за матч і вперше за 58 років виграла 3 стартові поєдинки чемпіонату. Цікаво, що у минулому сезоні команді Юргена Клоппа знадобилося 9 матчів, щоб пропустити 7 голів. Проти Вілли мерсисайдці впоралися за 75 хвилин.

Головним переможцем нестабільності грандів став Карло Анчелотті. Його Евертон виграв усі 4 стартові матчі і одноосібно очолив АПЛ. Щоправда, теоретично повторити такий результат може Астон Вілла, якщо виграє пропущену гру проти Лестера. А поки "іриски" на вершині. Хамес Родрігес продовжує феєрити – дубль+асист проти Брайтона, а Калверт-Льюїн очолює бомбардирські перегони. Тим часом, Лестер не зміг продовжити переможну серію і доволі сенсаційно став жертвою Вест Хема. Молоти навіть без Андрія Ярмоленка розгромили "лисиць". У дуелі футбольних геніїв переможця не виявилося, але Лідс Марсело Б'єлси все ж був ближчим до перемоги, ніж Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли.

Італія: Аталанта божить на фоні коронавірусного скандалу

Поєдинок Ювентус – Наполі мав стати центральним у 3-му турі, а перетворився у справжній скандал. Вся справа у коронавірусі. У Наполі було виявлено кілька випадків зараження, і ASL заборонила команді покидати місто. Для початку пояснимо, що це за організація. Якщо коротко, то ASL (Azienda Sanitaria Locale) – це сукупність лікарень, лабораторій, консультацій, офісів, які піклуються про здоров'я населення. Саме ASL у регіонах відповідає за ситуацію з COVID-19. Так от, серед гравців Наполі захворіли двоє – Зелінскі та Ельмас. Здавалося, це не причина відмовлятися від матчу, але команду закрили на карантин. ASL Неаполя бояться повторення ситуації в Дженоа, де разом із персоналом кількість хворих перевищила два десятки.

В цій ситуації цікава позиція Ювентуса. Про те, що Наполі не приїде на гру, було відомо ще за день до матчу. Проте туринський клуб відзначився дивним вчинком. У своїх соцмережах вони заявили, що команда вийде на поле. У день гри "б'янконері" виконали усі традиційні ритуали: подали заявку, приїхали на стадіон, зробили розминку, Пірло визначив стартовий склад. Навіть 11 уболівальників таки прийшли на трибуни! В Італії цілком серйозно обговорюють ймовірність технічної поразки для Наполі за неявку на гру.

Ювентус мотивує свою позицію тим, що клуб діяв згідно з протоколом, який був ухвалений перед рестартом минулого чемпіонату. Він передбачає, що матч можна скасувати, якщо у команді за добу до гри виявили 10 нових випадків COVID-19. Наполі, очевидно, не в такій ситуації. Але в Турині не врахували, що рішення ASL важливіше за протокол. Президент Юве Андреа Аньєллі заявив, що його клуб завжди дотримується правил. Наразі офіційного рішення про долю матчу з Наполі немає. Під час міжнародної перерви Серії А належить вирішити не лише це питання, а й удосконалити протокол Ліги, який просто виявився безпорадним у такій ситуації.

Дербі Делла Мадонніна після перерви на матчі збірних буде спекотним. Стефано Піолі продовжує соромити критиків, які жадали його звільнення з Мілана. "Россонері" обіграли новачка Серії А Спецію напіврезервним складом і вперше з 2006-го стартували з трьох перемог. Саме "дияволи" разом із Аталантою мають максимум очок після трьох турів. І це ще без Ібрагімовіча, який відбуває карантин. Натомість Інтер не зумів дотиснути Лаціо. Знекровлені римляни дуже не хотіли програвати другий матч поспіль і зробили все можливе, щоб засмутити Конте. Ба більше, "орли" до вилучення Чіро Іммобіле в атаці виглядали цікавіше, а після втрати головної зірки організували навколо власного штрафного справжню фортецю. Якщо не трапиться форс-мажорів, то 17 жовтня ми станемо свідками дуже спекотного міланського дербі.

Аталанта продовжує писати свою казку. Бергамці виграли блискучу перестрілку з сімома голами у Кальярі. Джан П'єро Гасперіні дав Руслану Маліновському лише півгодини ігрового часу. Дієго Годін провів перший матч у складі острів'ян і відразу забив, але був причетний відразу до двох пропущених, коли не встежив за Сапатою та Ламмерсом. "Нерадзуррі" вже очолюють турнірну таблицю, хоча Гасперіні та президент клубу відхрещуються від зазіхань на Скудетто. Але форма Аталанти заворожує – вона стала першою командою за всю історію Серії А, яка забила не менше 4-х голів у трьох стартових матчах сезону. Останньою командою в топ-5 європейських чемпіонатах, якій вдавалося подібне, був мадридський Реал у 1987 році.

Серед інших матчів відзначимо першу перемогу в сезоні Паулу Фонсеки. Рома після технічної поразки від Верони та нічиєї з Ювентусом мінімально здолала кризовий Удінезе. "Вовки" після зміни власників все ще чекають на якісне підсилення. Інакше уникнути провалу точно не вдасться. А от Філіппо Індзагі продовжує дивувати. Його Беневенто переміг колишній клуб Піппо – Болонью. Результати і гра "відьом" натякають, що шанси залишитися в еліті досить великі.

Іспанія: Севілья зупинила Кумана, а Реал уже на вершині

Реал розпочав захист чемпіонського титулу не дуже впевнено. Однак після нічиєї у Сосьєдаді Зідан виключно перемагає. Не відзначити прогрес мадридців неможливо. У минулому турі "вершкові" гостювали у Леванте і без проблем набрали чергові три очки. На голи Вінісіуса і Бензема у господарів відповіді не знайшлося. Реал уже очолив турнірну таблицю Ла Ліги, навіть маючи на матч менше за більшість конкурентів. Наш Андрій Лунін стабільно потрапляє до заявки Королівського клубу, але Тібо Куртуа не дає навіть найменших шансів для сумнівів у його майстерності.

Барселона вперше не виграла під керівництвом Кумана. Після приходу нідерландського фахівця "синьо-гранатові" виграли 5 матчів поспіль (включно з товариськими). Однак жодного серйозного суперника у тому списку не було, а перший такий відразу ж зумів забрати у Барси очки. Севілья заслужено повезла нічию зі столиці Каталонії. Нервіонці навіть грали краще, але на перемогу не заслужили. Результат виявився справедливим. І в попередніх матчах можна було помітити залежність "синьо-гранатових" від форми Фаті. Ансу ще молодий, тому йому можна пробачити нестабільність, але те, що решта команди не змогла цього нівелювати, насторожує. Навіть Ліонель Мессі не зміг проявити свої вміння, додавши скептикам причин сумніватися у його мотивації грати за цю команду. Поки говорити про провал не можна. У Барси ще два матчі в запасі, і за втраченими очками каталонці можуть наздогнати Реал.

Після блискучого старту інший мадридський гранд пригальмував. Атлетіко вдруге поспіль зіграв унічию без голів. Луїс Суарес дебютував за "матрацників" проти Гранади, вийшовши на заміну, і відразу оформив дубль. У наступних двох матчах Дієго Сімеоне випускав уругвайця з перших хвилин, але більше не забивав ні сам форвард, ні його нова команда. Хоча суперниками Атлетіко були далеко не топові Уеска та Вільяреал. "Ель Чоло" буде над чим подумати під час міжнародної паузи.

Німеччина: ЛєванGOALскі рятує Баварію, Дортмунд і Лейпциг – у вогні

Баварія та Герта розіграли справжній трилер. Мюнхенці у попередньому турі сенсаційно програли Хоффенхайму і явно не хотіли продовжувати втрачати очки. Оптимізму не додавала і гольова засуха головного бомбардира команди, який не забивав впродовж трьох матчів поспіль. Напевно, Лєвандовскі беріг боєприпаси саме на Герту. Якщо глянути протокол, то складеться враження, що берлінці протистояли саме Роберту. Поляк оформив покер у ворота "старої дами", включно із переможним голом на 90+3-й хвилині. Наразі констатуємо, що Баварія розпочала сезон не по-чемпіонськи.

Цим не забули скористатися конкуренти. Аугсбург вже забуксував, зігравши унічию проти Вольфсбурга. А от дортмундська Борусія лише набирає оберти. Ерлінг Холанд та Джованні Рейна на пару знищили Фрайбург. Норвежець записав у свій актив дубль та результативну передачу, а 17-річний американець оформив три асисти. Однак на вершині наразі РБ Лейпциг. Півфіналіст минулого розіграшу Ліги чемпіонів і без Тімо Вернера влаштовує розгроми у Бундеслізі. Цього разу постраждав Шальке, який отримав у свої ворота чотири "сухих" м'ячі. Поки ситуація у турнірній таблиці нагадує минулорічну, коли Баварія дала своїм конкурентам солідну фору на старті, але чим усе закінчилося, нагадувати зайвий раз не потрібно.

Франція: ПСЖ надолужує втрачене, Марсель продовжує скандалити

Чинні переможці Ліги 1 поступово оговтуються від невдалого початку чемпіонату. ПСЖ оформив четверту перемогу поспіль, буквально розчавивши Анже. Парижани відправили у ворота суперника аж 6 голів. Звично феєрив Неймар, записавши у свій актив по два забиті м'ячі та результативні передачі. Мбаппе оформив гол+асист, а літній новачок команди Алессандро Флоренці забив дебютний гол і відразу шедевр. Колектив Томаса Тухеля наблизився до лідера на відстань у два очки.

Марсель досі святкує перемогу над ПСЖ в третьому турі. Інакше пояснити чотириматчеву безвиграшну серію провансальців просто неможливо. Хоча 1:1 з Ліоном виглядають навіть героїчними, якщо зважати на вилучення Пайє. Дімітрі на 16-й хвилині розкішним голом відкрив рахунок, а ще через три оберти стрілки годинника покинув поле – червона картка за грубий фол. Граючи у меншості, Марсель пропустив лише одного разу і відстояв нічию. Наразі підопічні Андре Вілаша-Боаша лише 10-ті.

