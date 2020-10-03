Ліга 1, 6 тур

ПСЖ – Анже – 6:1

Голи: Флоренці, 7, Неймар, 36, 47, Дракслер, 57, Гуйє, 71, Мбаппе 84 – Траоре, 52

Чинний чемпіон здобув четверту перемогу поспіль і принаймні добу триматиметься на другій сходинці таблиці. Черговою жертвою парижан став Анже.

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Флоренці відкрив рахунок вже на 7 хвилині поєдинку. Новачок ПСЖ ефектно обробив м'яч і відразу пробив точно у дев'ятку воріт – дебютний гол італійця за "червоно-синіх". Далі слово взяв Неймар. Найдорожчий футболіст світу забив по голу в кожному таймі, але Траоре насмілився "розмочити" Наваса. Анже був покараний за зухвалість ще трьома точними ударами хлопців Тухеля.

Дракслер та Гуйє скористалися рикошетами – 5:1. Неймар віддав асист на сенегальця, оформивши 2+1. Таке свято не могло минути без участі Мбаппе. Нападник ПСЖ залишився без нагляду в центрі штрафного майданчика і добив принижених гостей.

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