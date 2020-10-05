Сьогодні, 5 жовтня 2020 року, в топ-чемпіонатах Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції закривається літнє трансферне вікно. "Футбол 24" розповідає про всі головні угоди та топові чутки.

Трансферний дедлайн літа 2020 у більшості європейських чемпіонатів припав на 5 жовтня. У чемпіонаті України переходи можна закривати до 6 жовтня, як і в Бельгії та Нідерландах. Того ж дня спливає час подачі заявок на груповий етап Ліги чемпіонів. До слова, Ювентус і Барселона готують на останній день потенційні топ-трансфери, зокрема, для матчів проти Динамо в ЛЧ. Команда Мірічі Луческу також працює над кількома угодами. Центрбек Шабанов у Зорю – бажано з повним викупом. Опорний хавбек Белуце з Брайтона – оренда з правом викупу. Головні суперники Шахтаря, Реал та Інтер, поводяться спокійніше, хоча і тут є новини.

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В АПЛ цей день зазвичай дуже гарячий. Сенсаційний лідер чемпіонату Англії, Евертон підписав центрального захисника Бена Годфрі. Ціна питання – 27,5 млн євро. І це за 22-річного центрбека з Норвіча, який опустився у Чемпіоншип! Вартість гравця молодіжної збірної Англії на Трансфермаркт сягає всього лише 16 мільйонів.

Барселона готує 2 круті трансфери: лідера атаки Ліона (Мемфіс Депай за 25 млн євро плюс бонуси) та центрбека Манчестер Сіті (Ерік Гарсія за 5 мільйонів уже зараз плюс потенційно ще 10). Для переходу форварда збірної Нідерландів, радше за все, потрібно продати чи здати в оренду Манчестер Юнайтед Усмана Дембеле, що також все ще можливо станом на ранок. За альтернативною інформацією з італійських джерел Барса заплатить за дует новачків 40 млн фіксованої суми плюс бонуси.

Універсал збірної Румунії Белуце вже в Бухаресті. Разом з Луческу без 5 хвилин новачок Динамо приземлився приватним літаком сьогодні вранці.

Маттео Дарміан стає уже 4 гравцем Інтера, який раніше виступав за МЮ. У компанії Лукаку, Алексіса Санчеса та Ешлі Янга йому буде несумно.

Чемпіон Європи 2016 їде в ПСЖ: 29-річний опорник збірної Португалії Даніло Перейра на правах оренди перейшов з Порту.

Польські ЗМІ інформують, що трансфер Модера в Динамо по суті не мав жодних шансів на реалізацію. Київський клуб виявляв готовність заплатити 4 мільйони євро за 21-річного хавбека, який загрожував би позиціям Шепелєва, Андрієвського чи навіть Лєднєва. Однак англійський Брайтон запропонував значно більше. Лех отримає за Модера приблизно 10-11 млн євро плюс можливі бонуси.

Це трансферний рекорд чемпіонату Польщі, який буде побито на 3-4 мільйони! Цікаво, що Брайтон також підпише головного таланта Легії Карбовніка, якого сватали в більш статусні клуби, наприклад, Наполі, який розглядав лівого захисника на рівні з Миколенком. Тут уже мова про понад 5 млн євро та бонуси. Обидвох гравців залишають в їхніх польських клубах на правах оренди мінімум до кінця 2020-го.

Манчестер Юнайтед фактично закрив 2 топ-трансфери. Едінсон Кавані як вільний агент із зарплатою у 10-12 млн євро на рік. Найрезультативніший захисник Європи (13 голів плюс 12 асистів) Алекс Теллес покине Порту за 20 мільйонів, хоча в нього лишалося менше року контракту. Лівого латераля збірної Бразилії вже засікли в Манчестері. Тривають перемовини "дияволів" з Барсою щодо Дембеле, а ось Санчо вже, схоже, не варто чекати.

Шахтарю пощастило! Реал Мадрид, з яким команда Каштру зіграє в ЛЧ, готується підписати в напад суперпарочку Мбаппе та Холанда плюс хавбека Камавінга за один захід. Але не зараз, а тільки наступного літа. Зідан погодився на безпрецедентний хід – вперше у цьому столітті жодного літнього підсилення на Бернабеу, тільки масові камбеки з оренд, зокрема, нашого Луніна.

Севілья дуже круто зміцнилася – Уссама Ідріссі всього за 12 млн євро, поки десь намагаються прилаштувати Циганкова за 20-25. Динамо допомогло, не пустивши АЗ з ЛЧ. Починається розпродаж зірочок Алкмара.

Раян Сессеньйон все ніяк не порве великий футбол. Грандіозна надія англійського футболу гратиме за Хоффенхайм в оренді з Тоттенхема. А ось так само 20-річний вундеркінд з Італії Мойзе Кін спробує на тих же умовах засвітитися у складі ПСЖ. В Евертоні Анчелотті екс-форварду Ювентусу поки немає місця.

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