Звітний матч став для Аталанти першим у нинішньому сезоні на домашньому стадіоні. Бергамаски розпочинали кампанію виїзними зустрічами з Торіно та римським Лаціо – дві перемоги. Перед стартовим свистком капітан господарів Алехандро Гомес нарешті отримав свій приз. Ліга Серія А визнала аргентинця найкращим півзахисником чемпіонату Італії минулого сезону.

Папу Гомес отримав приз найкращого хавбека Серії А минулого сезону – одноклубник Маліновського відразу оформив шедевр

Після всіх урочистостей гра стартувала. Як і належить матчам за участю Аталанти, небезпечних моментів довго чекати не довелося. Щоправда, Кальярі теж не обрав тактику глухого захисту, а намагався пресингувати дуже високо. Відповідно за спинами захисників сардів утворювалися величезні вільні зони. Жозе Паломіно довгим пасом запустив у прорив Мурієля (який, до речі, замінив у стартовому складі Руслана Маліновського). Колумбієць втік віч-на-віч із голкіпером і відкрив рахунок. Тривала сьома хвилина гри. Однак арбітр зафіксував офсайд, гості провели свою небезпечну атаку, і лише тоді асистент VAR вирішив втрутитися у гру. На повторі видно, що Мурієль все ж уникнув положення поза грою, і гол нарешті зарахували.

Кальрі не знітився і продовжив спроби грати у свій футбол. За бажання грати в атаку проти Аталанти Еусебіо Ді Франческо можна лише похвалити. Але потрібно враховувати різницю у класі виконавців, яка просто разюча. Дієго Годін, який проводив дебютний матч за свою нову команду, зумів не на довго відновити інтригу. Центрбек прийшов на кутовий, і ніхто не завадив йому переправити м'яч у сітку – 1:1.

Довго радіти острів'янам не довелося. Вже за 5 хвилин Гомес закріпив отриману нагороду черговим шедевром. Впоратися з розкішним ударом Алехандро у голкіпера Кальярі шансів не було. Ви ж знаєте, що Аталанта ніколи не зупиняється? А от Ді Франческо, напевно, – ні! Гості не намагалися ніяк перебудуватися і прогнозовано за це поплатилися.

Пашаліч, Сапата і Госенс на 37-й хвилині влаштували захисту Кальярі справжній майстер-клас. Через короткий пас партнери вивели Маріо на ударну позицію, звідки хорват без надзусиль переграв Алессіо Краньйо. Невдовзі Дуван Сапата вирішив, що іти на перерву без забитого м'яча якогось негоже. Форвард отримав м'яч на лівому фланзі, сам протягнув його у штрафний суперника і блискуче закрутив під дальню стійку. Перший тайм став для Кальярі справжнім жахом.

Друга половина стартувала так, ніби команди і не йшли на паузу. Міг відзначити появу у старті Аталанти голом Крістіан Ромеро, але його удару забракло точності. А потім сталося дежавю. Знову 7-ма хвилина тайму і знову гол. Щоправда, цього разу м'яч із своїх воріт діставав уже Марко Спортьєлло. Кальярі блискавично розігнав контратаку, яку з меж штрафного завершив Жоау Педро. Ледь не відразу скоротити відставання до мінімуму міг Джованні Сімеоне, але аргентинець пробив дуже неточно. Там ще напрошувався пас на зовсім самотнього партнера, але коли центрфорвард повинен відзначатися альтруїзмом?

На 65-й Гасперіні зробив подвійну заміну, випустивши Ламмерса та Маліновського (з поля пішли Сапата і Гомес). Руслан розпочав дещо невдало. Поки українець шукав момент для удару по воротах Краньйо, його обіграли. Контратака Кальярі вийшла гострою і цілком могла завершитися пропущеним голом. Все обійшлося кутовим, після якого м'яч підібрав саме Маліновський і добре розіграв атаку Аталанти, яку Ламмерс та Сапата втратили на підступах до чужого штрафного.

Тренери провели ще по кілька замін. Це остаточно збило тем гри і вирівняло ситуацію на полі. Команди і надалі демонстрували відкритий футбол, але разючої переваги у господарів вже не було. У складі Кальярі варто відзначити активність Соттіля та Жоау Педру. За Аталанту відповів Маліновський – його удар із зони правого напівфлангу став здобиччю Краньйо.

П'ятий гол Аталанта забила у позиційній атаці. Ламмерс не полінувався врятувати м'яч від виходу поблизу кута поля. Сем залучив Хатебура і Де Рона, який розвернув у центр, де Маліновський і Пашаліч через стіночку вивели на удар все того ж Ламмерса. Нідерландець красиво хитнув захисника і оформив дебютний гол за "нерадзуррі". Відразу Сем міг забивати другий, але втратив момент, а добивання Маліновського заблокували захисники. Останні хвилини взагалі стали продуктивними для Руслана. Він мав іще кілька хороших нагод. Спочатку потужно стріляв з-за меж штрафного – Краньйо врятував. Згодом Пашаліч вивів українця на удар, той намагався закрутити у дальну дев'ятку – вище.

Зрештою, Аталанта продовжує іти без втрати. 9 очок означають, що бергамаски принаймні тимчасово одноосібно (теоретично ще 4 команди мають шанси наздогнати команду Гасперіні за очками) очолили турнірну таблицю Серії А. У Кальярі залишився один заліковий пункт.