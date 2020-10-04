Борусія Д приймала Фрайбург в рамках 3-го туру Бундесліги. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Дортмундська Борусія прогнозовано не залишила шансів Фрайбургу. Розпочав погром гостей талант "джмелів" Ерлінг Холанд, який згодом відзначився дублем.

РБ Лейпциг продовжив ганьбу Шальке, Борусія Д розтрощила Фрайбург, Борусія М залякує Шахтар перемогою над Кельном

У другій половині гри Джан та Пасслак довели рахунок до розгромного. Гості не спромоглись навіть на гол престижу.

Після трьох турів Бундесліги Борусія Д розташувалась на третій сходинці турнірної таблиці, Фрайбург – 11-й.

Борусія Д ставить на дітей, життя після втечі Вернера та Хаверца, важливе питання до Баварії – прев'ю сезону Бундесліги