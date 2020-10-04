У рамках недільної програми 3-го туру Бундесліги Вольфсбург розписав безгольову нічию із Аугсбургом. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 3-й тур

Вольфсбург – Аугсбург – 0:0

Баварія – Герта – початок о 19:00

Вольфсбург на Фольксваґен-арені приймав Аугсбург. У першому таймі Брекало зумів забити, але після перегляду VAR на предмет офсайду гол було скасовано. Більше цікавих моментів не відбулось і команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась. "Вовки" впевнено контролювали гру і багато били по воротах, але справді небезпечного момента створити так і не змогли. Аугсбург за весь матч завдав лише один удар у площину воріт.

Вольфсбург здобуває третю поспіль нічию і посідає 15-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Аугсбург не програє третій матч і піднімається на друге місце першості.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ