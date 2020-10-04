Елена Кондіс є окрасою іспанської спортивної журналістики. Вона багато знає про футбол, подорожує за рідною Барселоною по всій Європі, коментує матчі на радіо і майстерно тримається перед об'єктивами телекамер.

Ефектна блондинка працює на популярній радіостанції Cadena Cope (програми Tiempo de Juego і Partidazo de Cope). Крім цього, вона часто з'являється на телеканалах TV3 або Gol.tv, де ділиться новинами і гарячими інсайдами з табору каталонського гранда.

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Елена – не з тих, кого запрошують на телебачення для красивої картинки. Вона справді захоплюється футболом, пристойно аналізує матчі, робить класні репортажі безпосередньо з місця подій. Швидше за все, дівчина прилетить в Україну, щоб висвітлювати поєдинок Динамо – Барселона, який відбудеться 24 листопада на Олімпійському.

Інтерв'ю з Мессі, Роналдінью, Іньєстою або Рівалдо – це далеко не повний перелік топового матеріалу від талановитої журналістки, яка регулярно відвідує спортзал і може похвалитись фантастичним тілом. Кондіс має 75 тисяч підписників у соціальній мережі Інстаграм і понад 83 тисячі "фоловерів" у Твіттері, ексклюзивно розповідаючи про трансферні плани "кулес".

"Я завжди мріяла висвітлювати новини про рідну Барсу, але ніколи не думала, що зайду так далеко", – зізнається Кондіс, яка минулого літа "запалила" на відпочинку у Кадісі. Звабливий танець красуні у ритмі фламенко швидко перетворився на топ-тренд в іспанських соцмережах.

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