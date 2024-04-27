Стефано Піолі піде по завершенні сезону, хоча його контракт чинний до літа 2025 року. Керівництво Мілана вирішило перезапустити проєкт, запросивши нового тренера, і вже давно працює над пошуками заміни.

Легенди Мілана обрали команді нового тренера – Фонсека в ролі альтернативи

За інформацією GdS, "россонері" зупинили свій вибір на Лопетегі. Угоди наразі не підписані, але сторони близькі до цього. Джерело повідомляє, що 57-річний іспанець переконав і керівництво, і президента клубу. Окрім того, він відмовився від шансу очолити Вест Хем.

Мілан хоче тренера, який має міжнародний досвід і вміє працювати з молоддю. Лопетегі вигравав чемпіонати Європи з молодіжними збірними Іспанії, у фіналі ЛЄ громив Інтер на чолі Севільї, а також працював у Реалі та АПЛ.

Лопетегі зумів випередити конкурентів (Фонсеку, Конте, Мотту) оскільки переконав, що поділяє стратегію Мілана. Клубу потрібен тренер, який тісно співпрацюватиме з керівництвом, а не буде диктувати власні вимоги.

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