У рамках 4-го туру АПЛ Вест Бромвіч на виїзді поступився Саутгемптону. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 4-й тур

Саутгемптон – Вест Бромвіч – 2:0

Голи: Дьєнепо, 41, Ромеу, 69

Арсенал – Шеффілд Юнайтед – початок о 16:00

Вулверхемптон – Фулхем – початок о 16:00

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – початок о 18:30

Астон Вілла – Ліверпуль – початок о 21:15

Вест Бромвіч завітав у гості до Саутгемптона. "Святі" з перших хвилин виглядали фаворитами, але забити змогли тільки під завісу тайму. М'яч відскочив від захисника прямо у ноги до Мусси Дьєнепо, який технічно взяв під себе і з розвороту пробив у правий нижній кут.

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У другому таймі господарі збільшили перевагу. Армстронг з лівого флангу навісив у штрафний майданчик, а Ромеу ударом в дотик замкнув. Цей гол став останнім у зустрічі і фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Саутгемптона – 2:0.

"Святі" здобули другу перемогу у сезоні і піднялись на 10-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Вест Бромвіч продовжив безвиграшну серію і посідає 17-те місце першості.

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