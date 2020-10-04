Рональд Куман перед центральним поєдинком туру не зрадив своїм принципам, не змінивши переможного складу – в основі з'явилися ті ж футболісти, що і на матчах проти Вільяреала та Сельти. Виключенням стала позиція центрального захисника, на якій дискваліфікованого Лангле замінив Араухо. У Севільї вийшов максимально бойовий склад включно з екс-каталонцем Ракітічем. Головний тренер гостей – Хулен Лопетегі – через дискваліфікацію змушений був спостерігати за підопічними з трибун.

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Поєдинок стартував доволі динамічно, причому андалусійці виглядали агресивніше. Вже на 4-й хвилині Окампос замкнув подачу з кутового ударом вище воріт, а його постріл з лінії штрафного на 6-й заблокували. Ще за дві хвилини "рохібланкос" вийшли вперед завдяки розіграшу корнера з подачею від Сусо на Кунде – м'яч від Жюля влучив у Френкі де Йонга й відскочив точно на ногу Люку де Йонгу. Голландський нападник моментально розстріляв ворота Барси – 1:0! Втім, вже на 10-й каталонці зрівняли рахунок: Мессі закинув м'яч з глибини на хід Альбі, Хесус Навас у спробі перервати передачу скинув "круглого" на Коутінью, а той одразу ж пробив у кут з меж штрафного – 1:1! Це був перший гол Філіппе за Барселону з травня 2019 року.

Після цього команди дещо збавили оберти, в наступні 10 хвилин обмежившись тільки несподіваним ударом Альби з центру поля в дальню дев'ятку – Буну перевів м'яч на кутовий. Севілья огризнулася на 21-й хвилині класною діагоналлю на хід Сусо правим флангом; Хесус змістився в центр і скинув сферу на правий край штрафного під простріл Навасу, на який зовсім трішечки не встиг Дієго Карлос. Барса моментально відповіла обіграшем Грізманна з Фаті та ударом Антуана з лівої половини карного майданчика – м'яч просвистів повз ближню стійку.

Друга половина першого тайму виявилась не такою яскравою та динамічною. Обидві команди старалися дорожити м'ячем і ловили один одного на контратаках, але тільки дві з них виявились реально небезпечними. Так, на 32-й хвилині Френкі де Йонг помилився при перехопленні, дозволивши Сусо увірватися на правий край штрафного та пробити в ближню дев'ятку – іспанець поцілив у зовнішній бік сітки. Барса могла забити на 42-й, коли Мессі змістився з флангу, пройшов Акунью й вистрілив у дальній кут – м'яч пролетів поруч зі стійкою. Зрештою, на перерву футболісти пішли за нічийного рахунку.

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Другий тайм Барселона розпочала значно активніше за Севілью. Господарі провели низку непоганих позиційних атак; вже на 49-й хвилині до кута воротарського вривався Грізманн (Буну випередив француза), а на 58-й подачу Роберто у власні ворота ледь не зрізав Дієго Карлос. Також був епізод, коли Акунья підіграв собі рукою недалеко від воріт Буну, однак там і Роберто був не без гріха. Арбітр вирішив не свистіти. Чогось цікавішого каталонцям створити не вдалося, тож на 61-й хвилині Рональд Куман вдався до замін: замість Грізманна та Фаті вийшли Трінкау та Педро, але й Хулен Лопетегі провів ротацію – Окампоса та Сусо змінили Ель-Хаддаді та Ен-Несірі.

Заміни андалусійців спрацювали краще. Вже на 63-й хвилині Ен-Несірі увірвався на лівий край штрафного та виконав простріл, а м'яч рикошетом від Араухо влучив у поперечину воріт Нето! На 66-й Ракітічу вдався непоганий, але неточний дальній удар, а на 68-й та 69-й хвилинах Кунде двічі замикав подачі з кутових – в обох випадках сфера пролітала повз праву стійку воріт Барселони. Через чотири хвилини Ен-Несірі відгукнувся на крос від Наваса, головою пробивши над поперечиною. У Барселони ж в атаці нічого не виходило, а на 75-й хвилині каталонці ще й Альбу втратили – Жорді отримав пошкодження. На поле вийшов новачок Дест, а разом з ним і П'яніч.

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В ендшпілі зустрічі Барселона прокинулась. На 81-й хвилині стався перший удар каталонців по воротах у другому таймі – це Мессі слабенько пробив в руки Буну. На 82-й було небезпечніше: Бускетс пройшов правим флангом і прострілив у центр штрафного, а де Йонг замкнув ударом у дотик – повз праву стійку пролетів м'яч! Севілья огризнулася дальнім і вкрай неточним пострілом Хордана, провела подвійну заміну (вийшли Торрес та Оскар), але на 90+1-й хвилині гості ледь не пропустили: Трінкау отримав передачу на правий край карного майданчика й опинився перед Буну, пробивши у дальній кут – голкіпер врятував "рохібланкос"! Ще за хвилину Мессі отримав по ногах від Фернандо у штрафному, але арбітр прогавив цей епізод.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Барселона та Севілья набрали по сім очок, посідаючи п'яту та шосту позиції в турнірній таблиці відповідно.

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