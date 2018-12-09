Барселона розгромила Еспаньйол та одноосібно очолила турнірну таблицю Прімери

Барселона у матчі 15-го туру Прімери перемогла Еспаньйол завдяки голам Лео Мессі, Усмана Дембеле та Луїса Суареса.

Чемпіонат Іспанії, 15-й тур

Еспаньйол – Барселона – 0:4

Голи: Мессі, 17, 65, Дембеле, 26, Суарес, 45

Перший тайм розпочався досить динамічно. Було помітно, що Еспаньйол дуже заведений на дербі, однак Барса захопила ініціативу з перших хвилин та не відпускала її до кінця. Особливо виділявся Мессі, який оформив кілька перспективних проходів та заробив на 17-й хвилині штрафний, який сам же й виконав. Геніальний удар з 24-х метрів відправився під саму поперечину точно в дев'ятку – 0:1. На 21-й хвилині Лео міг асистувати Суаресу, однак той у ближньому бою не зміг пробити Дієго Лопеса. Еспаньйол тут же відповів непоганим замиканням Віктора Санчеса на дальній штанзі після подачі з правого флангу – повз ворота.

Тиск Барси та геній Мессі був занадто відчутним, щоб не знайти свого підтвердження ще у кількох голах. На 26-й Лео шикарно притримав м'яч перед штрафним Еспаньйола та віддав блискучу передачу на лівий край Дембеле; Усману залишалося лише першим дотиком прибрати захисника, а другим закрутити у дальній кут – 0:2. Еспаньйол у відчаї огризнувся невеличкою навалою з кутових та подач, що завершилось вельми небезпечними ударами Дуарте та Переса – перший пробив у Тер Штегена, а другий запустив м'яч над поперечиною. Після цього "блаугранас" стали закривати гру: на 35-й хвилині Суарес після закидушки Мессі влучив у штангу, на 37-й Лопес парирував замикання Ракітіча головою впритул, а Суарес знову влучив у каркас воріт, а на 45-й Луїс таки забив з гострого кута – 0:3. Розгром.

На другий тайм Еспаньйол вийшов не менш мотивованим, ніж на перший. Господарі на стартових хвилинах закрили Барсу в її штрафному та закидували численною кількістю подач – вийшло напружено, але негостро. Барса, зрештою, зуміла прокинутись та відвести гру від власних воріт, але й Еспаньйол не здавався, що вилилося у ефектний розмін моментами на 58-й хвилині: Дембеле втік у контру після кутового господарів та віддав передачу під удар Мессі, але той з кількох метрів спіжонив, спробувавши прокинути м'яч поміж ніг Дієго Лопесу; суперник відповів щільним дальнім ударом Ернана Переса, який взяв Тер Штеген. І все ж, Барса забила ще: на 65-й хвилині Мессі заробив штрафний та прямим ударом з 27 метрів знову влучив у дев'ятку – 0:4.

Еспаньйол діяв героїчно й таки забив гол престижу – хоча його й не зарахували. На 73-й хвилині Оскар Дуарте замкнув прекрасну подачу Серхіо Гарсії точним ударом ногою у повітрі, однак арбітр після трьох хвилин переговорів з відеоасистентом прийняв рішення скасувати взяття воріт через офсайд – і це було вірно. Після цього Барса вже відверто догравала, а от їх суперники не полишали спроб розмочити рахунок: на 85-й Лео Баптістао ледь не закинув м'яч за спину Тер Штегену, а на 90-й постріл Дідака Віли з меж штрафного "блаугранас" в останній момент заблокував Піке. Зрештою, матч таки завершився сухою перемогою.

Таким чином, Барселона набрала 31 очко та одноосібно очолила турнірну таблицю іспанської Прімери. Еспаньйол залишився з 21 набраним балом на дев'ятій сходинці.