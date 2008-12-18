Еспаньйол – Барселона: онлайн-трансляція матчу Прімери

У цій новині знаходяться стартові склади та лід на текстову онлайн-трансляцію матчу 15-го туру Прімери Еспаньйол – Барселона.
Матч 15-го туру чемпіонату Іспанії Еспаньйол – Барселона розпочався о 21:45 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Еспаньйол – Барселона: пряма трансляція
Еспаньйол: Дієго Лопес; Давід Лопес, Дуарте, Ермосо, Віла; Лопес Х.; Перес, Дардер, Мелендо, Рока; Іглесіас.
Барселона: Тер Штеген; Семеду, Піке, Лангле, Альба; Ракітіч, Відаль, Бускетс; Мессі, Суарес, Дембеле
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