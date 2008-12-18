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Еспаньйол – Барселона: онлайн-трансляція матчу Прімери

21:45 200 Читать на русском
Еспаньйол – Барселона: онлайн-трансляція матчу Прімери
Еспаньйол – Барселона: онлайн-трансляція матчу Прімери

У цій новині знаходяться стартові склади та лід на текстову онлайн-трансляцію матчу 15-го туру Прімери Еспаньйол – Барселона.

Матч 15-го туру чемпіонату Іспанії Еспаньйол – Барселона розпочався о 21:45 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Еспаньйол – Барселона: пряма трансляція

Еспаньйол: Дієго Лопес; Давід Лопес, Дуарте, Ермосо, Віла; Лопес Х.; Перес, Дардер, Мелендо, Рока; Іглесіас.

Барселона: Тер Штеген; Семеду, Піке, Лангле, Альба; Ракітіч, Відаль, Бускетс; Мессі, Суарес, Дембеле

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Еспаньйол - Барселона: Субота 08 грудня 2018

Еспаньйол

live 35'
0 : 2
Барселона
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Теги
Іспанія Барселона Барселона Еспаньйол Еспаньйол Еспаньйол - Барселона
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