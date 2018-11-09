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Реал в січні планує підписати захисника Еспаньйола – він вже отримав виклик у збірну Іспанії

11:55 167 Читать на русском
Реал в січні планує підписати захисника Еспаньйола – він вже отримав виклик у збірну Іспанії
Маріо Ермосо / фото: Francesc Adelantado

Мадрицький Реал знайшов кандидата на підсилення оборони в Еспаньйолі.

Новою ціллю "вершкових" на трансферному ринку став захисник Еспаньйола Маріо Ермосо, повідомляє Marca.

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Захисник є вихованцем Реала, з якого перейшов в Еспаньйол влітку 2017 року, і мадридці можуть викупити його вже в січні всього за 7,5 млн євро.

Еспаньйол не хоче продавати одного з ключових футболістів, однак може бути змушений пристати на пропозицію Реала через фінансові проблеми. За прогресом захисника також стежить лондонський Арсенал.

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