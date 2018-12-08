toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
КАРПАТИ - ДИНАМО ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - ЛІОН

Атлетіко розгромив Алавес та наздогнав Барселону: 15 тур Ла Ліги, матчі суботи

15:55 160 Читать на русском
Атлетіко розгромив Алавес та наздогнав Барселону: 15 тур Ла Ліги, матчі суботи
Радість гравців Атлетіко / Офіційний сайт Ла Ліги

В матчі 15 туру Ла Ліги зустрілись лідери чемпіонату – Атлетіко та Алавес. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 15 тур

Атлетіко – Алавес – 3:0

Голи: Калініч, 25, Грізманн, 82, Родріго, 87

Валенсія – Севілья – початок матчу о 17:15

Вільяреал – Сельта – початок матчу о 19:30

Розпочали суботній ігровий день лідери Ла Ліги – Атлетіко та Алавес. "Матрацників" бачити на передових позиціях звично, а от Алавес сенсаційно знаходиться в зоні Ліги чемпіонів. Атлетіко почав грати як зазвичай – від оборони. Тож гості більше атакували та мали більше ударів, проте рахунок відкрили саме мадридці. І відзначився екс-дніпрянин Калініч, який замкнув навіс Аріаса головою. На початку другої половини Хіменес міг подвоїти перевагу своєї команди, але після подачі зі штрафного влучив у стійку. А наприкінці матчу Грізманн та Родріго Ернандес зробили перевагу "матрацників" розгромною.

Завдяки цій перемозі Атлетіко набрав 28 очок і наздогнав Барселону, яка сьогодні зустрінеться з Еспаньйолом. Алавес з 24 пунктами лишився на 4 позиції.

Іспанія15 турСан Мамес (Більбао)

Атлетіко - Алавес: Субота 08 грудня 2018

Атлетіко
Матч завершено
3 : 0
Алавес
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Валенсія Валенсія Атлетіко Атлетіко Севілья Севілья Вільяреал Вільяреал Сельта Сельта Іспанія Алавес Алавес Атлетіко - Алавес Валенсія - Севілья Вільяреал - Сельта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
15
хв
Челсі
19:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук