Атлетіко розгромив Алавес та наздогнав Барселону: 15 тур Ла Ліги, матчі суботи

В матчі 15 туру Ла Ліги зустрілись лідери чемпіонату – Атлетіко та Алавес. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 15 тур

Атлетіко – Алавес – 3:0

Голи: Калініч, 25, Грізманн, 82, Родріго, 87

Валенсія – Севілья – початок матчу о 17:15

Вільяреал – Сельта – початок матчу о 19:30

Розпочали суботній ігровий день лідери Ла Ліги – Атлетіко та Алавес. "Матрацників" бачити на передових позиціях звично, а от Алавес сенсаційно знаходиться в зоні Ліги чемпіонів. Атлетіко почав грати як зазвичай – від оборони. Тож гості більше атакували та мали більше ударів, проте рахунок відкрили саме мадридці. І відзначився екс-дніпрянин Калініч, який замкнув навіс Аріаса головою. На початку другої половини Хіменес міг подвоїти перевагу своєї команди, але після подачі зі штрафного влучив у стійку. А наприкінці матчу Грізманн та Родріго Ернандес зробили перевагу "матрацників" розгромною.

Завдяки цій перемозі Атлетіко набрав 28 очок і наздогнав Барселону, яка сьогодні зустрінеться з Еспаньйолом. Алавес з 24 пунктами лишився на 4 позиції.