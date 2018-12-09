Еспаньйол – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

В матчі 15 туру Ла Ліги Барселона у каталонському дербі перемогла Еспаньйол. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку Еспаньйол – Барселона.

Чемпіонат Іспанії, 15-й тур

Еспаньйол – Барселона – 0:4

Голи: Мессі, 17, 65, Дембеле, 26, Суарес, 45

Барселона ще в першому таймі довела рахунок до розгромного завдяки голам Мессі, Суареса та Дембеле. Після перерви каталонці зменшили оберти, що не завадилу Мессі відзначитися ще раз.

Барселона розгромила Еспаньйол та одноосібно очолила турнірну таблицю Прімери

Таким чином, Барселона набрала 31 очко та одноосібно очолила турнірну таблицю іспанської Прімери. Еспаньйол залишився з 21 набраним балом на дев'ятій сходинці.