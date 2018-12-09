toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
КАРПАТИ - ДИНАМО ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - ЛІОН

Еспаньйол – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

00:45 141 Читать на русском
Еспаньйол – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Еспаньйол – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

В матчі 15 туру Ла Ліги Барселона у каталонському дербі перемогла Еспаньйол. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку Еспаньйол – Барселона.

Чемпіонат Іспанії, 15-й тур

Еспаньйол – Барселона – 0:4

Голи: Мессі, 17, 65, Дембеле, 26, Суарес, 45

Барселона ще в першому таймі довела рахунок до розгромного завдяки голам Мессі, Суареса та Дембеле. Після перерви каталонці зменшили оберти, що не завадилу Мессі відзначитися ще раз.

Барселона розгромила Еспаньйол та одноосібно очолила турнірну таблицю Прімери

Таким чином, Барселона набрала 31 очко та одноосібно очолила турнірну таблицю іспанської Прімери. Еспаньйол залишився з 21 набраним балом на дев'ятій сходинці.

Іспанія15 турКорнелья-Ель Прат (Барселона)

Еспаньйол - Барселона: Субота 08 грудня 2018

Еспаньйол
Матч завершено
0 : 4
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Еспаньйол - Барселона Барселона Барселона Еспаньйол Еспаньйол Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
44
хв
Рівер Плейт
21:30
Бока Хуніорс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук