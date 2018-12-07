Пеле назвав двох футболістів, які грали значно краще за Мессі

Триразовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії, легенда світового футболу Пеле висловився про порівняння з ним аргентинського нападника Барселони Ліонеля Мессі.

"Я нормально ставлюся до того, що Іньєста і Хаві вважають Мессі найкращим футболістом в історії. Хтось порівнює його зі мною, це справа смаку. Але як можна порівнювати хлопця, який добре діє обома ногами і вміє грати головою, з тим, хто б'є тільки однією ногою.

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У нього тільки один навик. Щоб порівнювати Мессі з Пеле, йому потрібно бути більш різностороннім гравцем.

Я вважаю, що Марадона – один з найкращих гравців усіх часів. Якщо ви мене запитаєте, чи був він кращим Мессі, то я вам відповім: "Так, був. Набагато кращим". Історія також знає чудових гравців Беккенбауера, Кройфа", – цитує Пеле Folha de Sao Paulo.

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