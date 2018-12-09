Мессі побив черговий рекорд у матчі з Еспаньйолом

Форвард Барселони Ліонель Мессі у матчі 15 туру проти Еспаньйола (4:0) оформив дубль і побив ще один рекорд.

Барселона в рамках 15 туру Ла Ліги на виїзді розгромила Еспаньйол (4:0), а Ліонель Мессі оформив дубль зі штрафних ударів.

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Таким чином, аргентинець став першим футболістом, якому протягом 13 сезонів поспіль вдалось забити мінімум 10 голів у чемпіонаті Іспанії.

Барселона після 15 турів очолює турнірну таблицю та має 31 очко.