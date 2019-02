Барселона – Реал: анонс Ель Класіко

Барселона приймає мадридський Реал в рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

Барселона – Реал

6 лютого, 22:00, Барселона, Камп Ноу

Головний арбітр: Хосе Марія Санчес Мартінес

Ель Класіко повертається. Найбільш принциповий матч планети знову збере біля екранів телеприймачів сотні мільйонів фанів по всьому світу. Цього разу – Копа дель Рей. Долею сліпого жеребу Барселона та Реал зійдуться вже на стадії півфіналу. Ми не отримаємо шикарної вивіски у вирішальному матчі турніру на Беніто Вільямарін, але зможемо насолодитись одразу трьома поєдинками непримиренних суперників трохи менше ніж за місяць. Вже через чотири дні після повторної кубкової битви іспанські гранди зійдуться на Бернабеу, щоб з'ясувати сильнішого у Ла Лізі. Нехай зупиниться світ – футбольних гурманів очікує захопливий трисерійний бойовик.

Чим Реал Соларі кращий за Барселону Вальверде, або Бензема перевершує Роналду – нові інтриги перед Класіко

Усе розпочнеться вже сьогодні на Камп Ноу. Барселона приймає свого лютого ворога, провівши напередодні два виснажливі матчі проти Севільї та Валенсії. Після феєричного камбеку у чвертьфіналі Кубка, коли каталонці залиши на полі чимало сил та емоцій, команда Вальверде ледь не поступилась "кажанам". "Блаугранас" виглядали втомленими, вирвавши нічию лише завдяки генію Ліонеля Мессі. Щоправда, вже по завершенні гри володар п'яти "Золотих м'ячів" перетворився у потужний головний біль для свого тренера. Лео ризикує пропустити перше Класіко 2019 року через сильний забій, отриманий у боротьбі з футболістом "лос чес".

Рішення щодо участі Мессі, найпевніше, прийматиметься за декілька годин до старту гри. За інформацією каталонських ЗМІ, капітан Барси самотужки вирішить, чи готовий він виходити на поле. А тим часом фанати "більше ніж клубу" зовсім не впадають у відчай, пригадуючи попередні поєдинки з Реалом, які пропускав аргентинець. "Кулес" не лише перемагали без свого лідера, але й робили це дуже переконливо.

Два роки тому Барселона з Мессі на "банці" розгромила Реал у Мадриді (3:0). Лео з'явився на полі, коли справу вже було зроблено, та просто допоміг втримати підсумковий результат. Ще один схожий прецедент трапився у поточному сезоні. Геній з Росаріо після перелому руки зручно вмостився на трибуні Камп Ноу разом зі старшим сином Тьяго та насолоджувався фантастичною грою своїх партнерів – 5:1.

Кондиціями аргентинця, як не дивно, також переймаються у таборі Реала. Це може видатись безумством, але "бланкос" прагнуть, щоб найкращий бомбардир в історії Ель Класіко (26 голів) вийшов на поле з перших хвилин. "Ми хочемо, щоб Мессі зіграв. Ми хочемо перемогти Барселону на Камп Ноу разом з Мессі. Ми хочемо перемогти Барселону Мессі", – передає очікування з роздягальні Мадрида наближений до команди журналіст Еду Агірре. Останній відзначає велику віру футболістів королівського клубу у власні сили. "Вони настільки впевнені у собі, що їм абсолютно байдуже, проти кого виходити", – додає репортер.

Мадрид дійсно має привід для великого оптимізму. Команда Соларі, здолавши осінню депресію, здобула 7 перемог у восьми останніх поєдинках. "Бланкос" дуже переконливо пройшли Жирону на стадії чвертьфіналу Кубка, а також суттєво покращили своє турнірне становище у Ла Ліги, скоротивши відставання від Барселони до 8 очок. Реал грає з настроєм, повернувши притаманні для себе вертикальність та швидкість.

Акурат перед Ель Класіко на пік фізичної форми вийшли Лука Модріч та Карім Бензема. Хорват знову дуже майстерно диригує діями партнерів у центрі поля, а француз просто божить, забивши 6 голів у чотирьох матчах. Не втомлюється дивувати й 18-річний Вінісіус, який з крейсерською швидкістю підкорює європейський футбол. Битва на Камп Ноу повинна стати першим серйозним іспитом для молодого бразильця, якого доведеться зупиняти Нелсону Семеду або Серхі Роберто.

На відміну від Барселони, яка натерпілась з Валенсією, мадридці перед вояжем у столицю Каталонії без особливих проблем розбили Алавес.

