У 33 турі чемпіонату Іспанії "кулес" приймали Валенсію (4:2). На 94-й хвилині гри нападник Роберт Лєвандовскі зі штрафного забив четвертий гол Барселони і оформив хет-трик у матчі.

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Як повідомляє Cope, виконати штрафний удар хотів не лише поляк, а й Ферран Торрес. Коли Лєвандовскі не дав йому м'яч, іспанець дуже розлютився. Він пішов у підтрибунне приміщення одразу після фінального свистка, не залишившись, щоб подякувати вболівальникам на трибунах.

У поточному сезоні Ферран Торрес взяв участь у 25 матчах Ла Ліги за Барселону, забивши сім голів і віддавши дві результативні передачі.

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