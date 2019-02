Барселона – Реал: анонс Эль Классико

Барселона принимает мадридский Реал в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании.

Барселона – Реал

6 февраля, 22:00, Барселона Камп Ноу

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Прямая трансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Эль Классико возвращается. Наиболее принципиальный матч планеты снова соберет у экранов телеприемников сотни миллионов фанов по всему миру. На этот раз – Копа дель Рей. Судьбой слепого жребия Барселона и Реал сойдутся уже на стадии полуфинала. Мы не получим шикарной вывески в решающем матче турнира на Бенито Вильямарин, но сможем насладиться сразу тремя поединками непримиримых соперников чуть меньше чем за месяц. Уже через четыре дня после повторной кубковой битвы испанские гранды сойдутся на Бернабеу, чтобы выяснить сильнейшего в Ла Лиге. Пусть остановится мир – футбольных гурманов ожидает увлекательный трехсерийный боевик.

Чим Реал Соларі кращий за Барселону Вальверде, або Бензема перевершує Роналду – нові інтриги перед Класіко

Все начнется уже сегодня на Камп Ноу. Барселона принимает своего яростного врага, проведя накануне два изнурительных матча против Севильи и Валенсии. После феерического камбэка в четвертьфинале Кубка, когда каталонцы оставили на поле много сил и эмоций, команда Вальверде едва не уступила "летучим мышам". "Блаугранас" выглядели уставшими, вырвав ничью только благодаря гению Лионеля Месси. Правда, уже по завершении игры обладатель пяти "Золотых мячей" превратился в сильную головную боль для своего тренера. Лео рискует пропустить первую Классико 2019 из-за сильного ушиба, полученного в борьбе с футболистом "лос чес".

Решение об участии Месси, скорее всего, будет приниматься за несколько часов до старта игры. По информации каталонских СМИ, капитан Барсы самостоятельно решит, готов ли он выходить на поле. А тем временем фанаты "больше чем клуба" совсем не отчаиваются, вспоминая предыдущие поединки с Реалом, которые пропускал аргентинец. "Кулес" не только побеждали без своего лидера, но и делали это очень убедительно.

Два года назад Барселона с Месси на "банке" разгромила Реал в Мадриде (3 0). Лео появился на поле, когда дело уже было сделано, и просто помог удержать итоговый результат. Еще один похожий прецедент случился в текущем сезоне. Гений с Росарио после перелома руки удобно устроился на трибуне Камп Ноу вместе со старшим сыном Тьяго и наслаждался фантастической игрой своих партнеров – 5:1.

Messi no quiso perderse el #Barcelona vs. #Inter en el Camp Nou y dijo presente junto a su hijo Thiago. pic.twitter.com/OvxwZqxQqM

Кондициями аргентинца, как ни странно, также беспокоятся в лагере Реала. Это может показаться безумием, но "бланкос" хотят, чтобы лучший бомбардир в истории Эль Классико (26 голов) вышел на поле с первых минут. "Мы хотим, чтобы Месси сыграл. Мы хотим победить Барселону на Камп Ноу вместе с Месси. Мы хотим победить Барселону Месси", – передает ожидания из раздевалки Мадрида приближенный к команде журналист Эду Агирре. Последний отмечает большую веру футболистов королевского клуба в собственные силы. "Они настолько уверены в себе, что им совершенно безразлично, против кого выходить", – добавляет репортер.

Мадрид действительно имеет повод для большого оптимизма. Команда Солари, преодолев осеннюю депрессию, одержала 7 побед в восьми последних поединках. "Бланкос" очень убедительно прошли Жирону на стадии четвертьфинала Кубка, а также существенно улучшили свое турнирное положение в Ла Лиги, сократив отставание от Барселоны до 8 очков. Реал играет с настроением, вернув вертикальность и скорость.

Аккурат перед Эль Классико на пик физической формы вышли Лука Модрич и Карим Бензема. Хорват снова очень искусно дирижирует действиями партнеров в центре поля, а француз просто божит, забив 6 голов в четырех матчах. Не устает удивлять и 18-летний Винисиус, который с крейсерской скоростью покоряет европейский футбол. Битва на Камп Ноу должна стать первым серьезным испытанием для молодого бразильца, которого придется останавливать Нелсону Семеду или Серхи Роберто.

В отличие от Барселоны, которая натерпелась с Валенсией, мадридцы перед вояжем в столицу Каталонии без особых проблем разбили Алавес.

Full time: Real Madrid 3-0 Alaves. Another good performance and a clean sheet. Improving little by little. #HalaMadrid pic.twitter.com/tqaM95KWRF