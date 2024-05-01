"Так, Марлон Гомес забив три гарних голи. Це завжди колективні зусилля, ми дуже добре зробили це. Також це його індивідуальна заслуга, він дуже добре зіграв, він забив гарні голи. Всі ми дуже щасливі за нього, бо це його перший матч у стартовому складі. Я радий за нього та за команду.

Дебютний хет-трик з шедевром у відеоогляді матчу Чорноморець – Шахтар – 1:4

Чотири заміни за раз? Настав момент у грі, коли ми вирішили зробити заміни, щоб освіжити гру. Маю сказати, що гравці зробили свою справу. Зробили те, що я від них вимагав. Мар'ян вийшов та одразу забив. Лассіна Траоре, Степаненко та Егіналду дуже добре діяли. Це дуже важливо на цьому етапі.

У Бондаренка все добре. Після минулої гри ми думали, що в нього щось погане сталось, але все краще, ніж ми сподівались.

Завжди цікаво, коли граєш два матчі поспіль з одним суперником. Я казав, що Чорноморець – це сильна команда, дуже хороший суперник. Коли граєш дві гри поспіль, то це завжди цікаво. В нас вже був такий досвід із Зорею", – цитує Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар розгромив Чорноморець – Марлон оформив хет-трик за тайм, "гірники" здобули 13-ту поспіль перемогу в УПЛ