Ліверпуль згорнув плани щодо проведення параду на відкритому автобусі наприкінці сезону. Як інформує Daily Mail, "червоні" планували провести парад, щоб відсвяткувати виграш чемпіонського титулу, а також організувати для Юргена Клоппа церемонію прощання після 9 років у клубі. Однак німецький тренер сам відмовився від цієї ідеї.

"Я отримаю червону, я зроблю це!": стало відомо, що кричав Салах до Клоппа у скандальному матчі АПЛ

Після поразки від Евертона і нічиєї з Вест Хемом "червоні" зберігають лише математичні шанси на виграш чемпіонського титулу. Повідомляється, що керівництво клубу вважає виграш Кубка англійської ліги недостатнім приводом для проведення параду вулицями міста.

Свій перший і єдиний парад за Клоппа Ліверпуль провів 2019 року після перемоги в Лізі чемпіонів. "Червоні" хотіли провести парад і 2022 року, але скасували його після поразки у фіналі ЛЧ від Реала.

Ліверпуль не зміг перемогти Вест Хем – бойова нічия майже відчепила Клоппа від боротьби за чемпіонство