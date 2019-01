Еволюція Бензема: він перевершив Модріча, наздогнав легенду Реала та вже наступає на п'яти Роналду

"Футбол 24" розповідає про несподівану еволюцію Каріма Бензема, який переживає один з найкращих періодів у своїй кар'єрі.

"Бензема – найкращий центральний нападник світу. Він забиває, асистує, завжди пропонує себе. Грати з ним – величезне задоволення", – захоплюється Лукас Васкес перформансом француза на Корнелья-Ель Прат. Нарешті... Сталося.... Карім почав рухатись без типової для себе апатії, на його обличчі з'явилась посмішка, а фанати Реала вже не проганяють його геть. Словом, від любові до ненависті один крок. Як одній з найкращих "дев'яток" останньої декади вдалось повернути втрачену форму, а з нею й результативність, розбираємось далі.

Еспаньйол – Реал Мадрид: перемога "бланкос" на класі, системні проблеми в обороні та королівські рекорди

Позитив від трансферу Роналду

Заповнити величезну нішу після відходу португальця повинен був Гарет Бейл. Флорентіно сподівався, що саме його валлійський улюбленець стане новим лідером команди та по-справжньому відкриється за відсутності КР7. Не склалося. Бейл знову потонув у власних травмах та остаточно розчарував президента. Натомість Бензема свій шанс використав. Саме Карім став ідейним послідовником Кріштіану, який неймовірно заряджав партнерів своєю жагою до перемог. Можливо, французу бракує такого ж сильного характеру, але майстерності йому точно не позичати. Бензема почувається лідером, команда йде за ним, і це його сильно окрилює.

"Karim Benzema is showing why he is the best number 9 in the world. He scores goals, sets-up goals, works hard for others. It's wonderful to play with him."



- Lucas Vázquez. pic.twitter.com/R25tePgq2j — Football Tweet (@Football__Tweet) 28 січня 2019 р.

Вплив Вінісіуса

Стиль гри молодого бразильця, який з крейсерською швидкістю почав підкорювати європейський футбол, ідеально підходить Бензема. Дриблінг та вертикальний футбол Віні провокують хаос в оборонних редутах суперників Реала, що дуже вміло використовує французький форвард. Після регулярних обіграшів бразильця Карім отримує "вагон" вільного простору, а далі – справа техніки. Швидко зрозумівши, що прудконогий латиноамериканець стане для нього ідеальним союзником, Бензема взяв Вінісіуса під своє крило. "З ним дуже легко грати", – зазначає 18-річний вундеркінд.

Бензема також сильно виграє від працездатності Лукаса Васкеса, який після травми Бейла окупував позицію лівого вінгера. Галісієць ефективніше допомагає Каріму пресингувати попереду, "бланкос" частіше перехоплюють м'ячі та значно швидше доводять справу до ударів. Принаймні це було помітно у двох останніх матчах Реала проти Жирони та Еспаньйола. Відтак, вже зараз можна стверджувати, що Бензема став головним бенефіціаром від створення нового тріденте Реала з Віні та Лукасом.

Vinicius on playing with Benzema: “It’s incredible. He played a match against Espanyol that he will not forget. He’s a superstar & we’re happy for him. I understand him well and he has done everything for me so I can feel well adapted. He’s going to score many goals.” [movistar] pic.twitter.com/eDjGTdqcbK — SB (@Realmadridplace) 28 січня 2019 р.

Націленість на ворота

"Мені потрібно інтенсивніше працювати у штрафному майданчику", – зізнався Бензема на передсезонних зборах Реала. Сказав і зробив. У матчі проти Еспаньйола француз чотири рази пробивав з меж карного, рівно стільки, як Лукас, Вінісіус та Бейл разом взяті. Трохи раніше Карім завдав 7-ми ударів по воротах Жирони. Зараз він значно частіше намагається брати на себе та завершувати атаки. І це приносить свої плоди. У поточному сезону Бензема забив вже 15 голів у всіх турнірах, поступаючись лише двома м'ячами своєму екс-партнеру Кріштіану Роналду.

Важка праця Бензема над собою одразу ж дозволила йому перевершити легенду "бланкос" Уго Санчеса. Француз наздогнав мексиканця у рейтингу найкращих снайперів Реала за всю історію. Обоє тепер ділять високу 6-ту сходинку, забивши по 207 голів. Не так вже й погано для футболіста, якого фанати Реала ще минулого сезону були готові викинути на вулицю...

Benzema empató a Hugo Sánchez



Con su doblete de hoy, el francés empató a Hugo como el sexto máximo anotador en la historia del Real Madrid.

Hugo Sánchez 207 goles 282 partidos

Karim Benzema 207 goles 445 partidos pic.twitter.com/ibF92Wh7Ny — MedioTiempo (@mediotiempo) 27 січня 2019 р.

Самовдосконалення

"У грі Бензема завжди було присутнє натхнення, але я ніколи не бачив, щоб він так наполегливо відпрацьовував в обороні", – зазначив відомий іспанський журналіст Альваро Беніто після матчу Реала на Корнелья-Ель Прат. Карім грає з величезною самовіддачею, і це проявляється не лише у відборі на власній половині поля. Француз покращив середній показник вдалих передач за гру з минулого сезону (з 22 до 28). Тепер він не просто чекає на м'яч, а намагається самотужки знайти його.

Проти Жирони Бензема виконав 43 точні паси (майже вдвічі більше середнього) і перевершив у цьому компоненті... Модріча (36). У матчі з Еспаньйолом таких передач було 54, що стало рекордним показником для Бензема з 2009 року, коли він лише перебрався в Реал. Людина-оркестр...

Benzema, against Espanyol, attempted 58 passes with 54 being accurate. The most he’s attempted in La Liga since joining Real Madrid in 2009. He attempted 5 dribbles and completed 4. [marca] pic.twitter.com/vvJpCeI9uY — SB (@Realmadridplace) 28 січня 2019 р.

Фізичний пік

Француз максимально викладається не лише на футбольному полі, але й поза ним. Суттєво втративши у вазі (5 кг), Карім віднайшов таку бажану легкість, яка дозволяє йому діяти на високому рівні протягом усіх 90 хвилин. При Карлетто та Зізу француз практично завжди був першим претендентом на заміну із тріо BBC. Найчастіше Бензема покидав поле на 60-70-й хвилині. Зараз він регулярно грає від дзвінка до дзвінка. З останніх 10-ти матчів Реала у чемпіонаті Карім повністю провів 8. Експерти мадридських видань AS та Marca вважають, що Бензема демонструє форму всього життя. Повністю підтримуємо. Карім повернувся.

6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті