Барселона знищила Севілью та вийшла у півфінал Кубка Іспанії

Матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка Короля між Барселоною та Севільєю завершився розгромом андалусійців.

Кубок Іспанії, 1/4 фіналу, матч-відповідь

Барселона – Севілья – 6:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Коутінью, 13 (пен), 53, Ракітіч, 32, Роберто, 54, Суарес, 89, Мессі, 90+1 – Арана, 68

Нереалізований пенальті: Меса, 27

Барса активно розпочала перший тайм, розігнавши кілька небезпечних атак. Одна з них на 12-й хвилині завершилась вриванням Мессі на лівий край штрафного та ударом Промеса по його ногах, що одразу ж помітив арбітр. Каталонці заробили пенальті, а Феліппе Коутінью впевнено його реалізував – 1:0. На 21-й хвилині був шанс подвоїти перевагу, але удар Суареса з центра штрафного після прострілу з лівого флангу заблокували захисники гостей.

Севілья досить швидко прийшла до тями та організувала кілька контрвипадів. На 24-й хвилині це вилилось у фол Піке проти Меси біля власних воріт. Арбітр трохи повагався, отримав консультації від відеасистента, але призначив пенальті, який взявся виконувати Евер Банега. Аргентинець розігнався та пробив у правий кут, але Сілессен у чудовому стрибку парирував постріл з "точки"!

Розплата за марнотратство прийшла на 32-й хвилині у досить знущальницькій формі: Артур розрізав оборону Севільї, голкіпер Соріано вилетів на підстраховку, але м'яч після мінімального втручання Ракітіча пройшов повз нього у порожні ворота – 2:0. Спочатку взагалі здалося, що це Артур забив передачею з центру поля. Наприкінці першого тайму Барса могла довести рахунок і до розгромного, однак Піке при замиканні подачі з кутового пробив у метрі від дальньої штанги.

Другий тайм шокував Севілью, хоча його перші хвилини проходили саме за її активності. На 52-й Соріано врятував андалуйсійців після несподіваного удару Ракітіча по центру, але вже у наступній атаці Феліппе Коутінью потужним ударом головою замкнув подачу Суареса – 3:0. Через хвилину Барса забила четвертий: Мессі змістився до лінії штрафного та викотив передачу під удар Серхі Роберто, а той пробив точно у дальній кут – 4:0. Буквально через чотири хвилини Коутінью міг оформити хет-трик, але його гол після виходу віч-на-віч скасували через офсайд.

Севілья знову швидко отямилась, почавши небезпечно контратакувати в середині тайму. На 62-й хвилині Сарабія уникнув офсайду та замкнув подачу з лівого флангу ударом головою – м'яч пройшов у метрі від дальньої штанги! Барса натяків не зрозуміла й несподівано пропустила на 68-й після потужного удару ГІльєрме Арани з лінії штрафного у правий кут – Сілессен дотягнувся до м'яча, але врятувати не встиг. 4:1 – і андалусійцям потрібен був лише один гол, щоб зрівняти загальний рахунок.

На жаль для гостей, гол Арани виявився останнім небезпечним епізодом біля воріт Барселони. Каталонці підвищили оберти та зусиллями Мессі почали створювати момент за моментом: на 73-й постріл Лео зі штрафного Соріано витягнув з-під поперечини, на 75-й аргентинець при при ударі в практично порожні ворота якимось дивом влучив у захисника, а на 83-й вивів Серхі Роберто віч-на-віч – хавбек перекинув голкіпера разом з воротами.

Зрештою, тиск каталонців приніс результат: на 89-й хвилині затяжна атака завершилась прострілом Відаля з лівого краю штрафного на дальню штангу, а там замкнув Суарес – 5:1! Вже у компенсований час вдалося відзначитись Лео, який після красивої комбінації ударом з кількох метрів потрапив у порожній кут воріт – 6:1. За цим прийшов фінальний свисток, який сповістив про вихід Барселони у півфінал Кубка Короля.