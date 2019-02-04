Реал – Алавес – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Реал – Алавес – відео голів та огляд матчу / ФК Реал

Реал впевнено переміг Алавес в 22-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Алавес на сайті "Футбол 24".

Реал вдома приймав Алавес. Господарі повністю контролювали хід гри, але захисні редути суперника не давали створювати "вершковим" гострі моменти. Вийняток – гол Бензема на 30-й хвилині.

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Після перерви Алавес посипався, пропустивши ще 2 м'ячі.

Перемога дозволила мадридському клубу скоротити відставання від Барселони у турнірній таблиці до 8-ми очок.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 22-й тур

Реал Мадрид – Алавес – 3:0

Голи: Бензема, 30, Вінісіус, 80, Маріано, 90+1