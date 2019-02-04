toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - БОТЕВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ РОМА - МІЛАН

Реал – Алавес – 3:0 – відео голів та огляд матчу

11:34 170 Читать на русском
Реал – Алавес – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Реал – Алавес – відео голів та огляд матчу / ФК Реал

Реал впевнено переміг Алавес в 22-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Алавес на сайті "Футбол 24".

Реал вдома приймав Алавес. Господарі повністю контролювали хід гри, але захисні редути суперника не давали створювати "вершковим" гострі моменти. Вийняток – гол Бензема на 30-й хвилині.

Реал Мадрид розгромив Алавес: Каземіро, Модріч і Себальйос як серце "бланкос" та тріумф молодого покоління "вершкових"

Після перерви Алавес посипався, пропустивши ще 2 м'ячі.

Перемога дозволила мадридському клубу скоротити відставання від Барселони у турнірній таблиці до 8-ми очок.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 22-й тур

Реал Мадрид – Алавес – 3:0

Голи: Бензема, 30, Вінісіус, 80, Маріано, 90+1

Іспанія22 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Алавес: Неділя 03 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
3 : 0
Алавес
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид - Алавес Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Відеоновини Алавес Алавес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
5
хв
Фрозіноне
20:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук