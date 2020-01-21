Барселона проти кривдників Зозулі, битва легенд у Лондоні, Фонсека кине виклик Роналду – топ-матчі євромідвіку

АПЛ порадує матчами чергового туру першості, а в Іспанії та Італії продовжать кубкову боротьбу. Про найцікавіші поєдинки мідвіку – у традиційному матеріалі "Футбол 24".

Наполі – Лаціо

21 січня, 21:45. Неаполь, Сан-Паоло

Пряма трансляція на території України не запланована

Чому потрібно дивитися: Наполі потрапив у піке. Рішення Ауреліо Де Лаурентіса довіритися Дженнаро Гаттузо і з самого початку виглядало імпульсивним та необдуманим, але такого провалу не очікував ніхто. Після відставки Карло Анчелотті "адзуррі" виграли один із п'яти матчів Серії А, зазнавши чотирьох поразок. Команда, яку ще рік тому називали головним суперником Ювентуса на Апеннінах, тепер балансує в середині турнірної таблиці без якихось перспектив навіть на зону Ліги чемпіонів. Гаттузо перебуває під шаленим тиском. Італійська преса вже почала писати, що президент Наполі розкаявся і хотів би повернути Анчелотті негайно, але той вже працевлаштувався в Евертоні. Кубок – останній шанс врятувати провальний сезон, тому "партенопейці" мусять докласти усіх сил, щоб продовжити боротьбу за трофей.

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В успіх господарів віриться дуже слабко, адже на Сан-Паоло приїде чинний володар Кубка та найкраща команда Італії прямо зараз. Лаціо в останні місяці перебуває просто у божевільній формі. Востаннє "орли" втрачали очки у чемпіонаті ще 19 жовтня, зігравши унічию з Аталантою (3:3). Відтоді підопічні Сімоне Індзагі на внутрішній арені виключно перемагають – 13 матчів поспіль, де помістилася і звитяга над Ювентусом за Суперкубок. Римляни вже встигли побити низку клубних рекордів, але Індзагі продовжує відгукуватися про успіхи команди доволі скромно. Хай там як, але у протистоянні з Наполі Лаціо буде беззаперечним фаворитом.

Також це протистояння буде принциповим для головного бомбардира "орлів". Чіро Іммобіле народився поблизу Неаполя, але так і не отримав шансу в команді, за яку вболівав з дитинства. Наразі форвард розриває Серію А – 23 голи у 19-и матчах. Такий графік передбачає, що Чіро має всі шанси переписати рекорд результативності чемпіонату Італії протягом одного сезону. Наполі слід остерігатися Іммобіле, який забив 7 голів у чотирьох останніх матчах. Якщо зупинити головного бомбардира, то буде й шанс на успіх у протистоянні.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

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Челсі – Арсенал

21 січня, 22:15. Лондон, Стемфорд Ббрідж

Пряма трансляція на Setanta Sports

Чому потрібно дивитися: Вже тривалий час протистояння Челсі та Арсенала не викликає такого ажіотажу, який був у нульових. Челсі протримався серед грандів довше, але й "аристократам" не вдалося уникнути падіння. Френк Лемпард отримав у своє розпорядження молоду команду, яка готова на драйві завдати клопоту будь-якому. Проте стабільності, що логічно, їй не вистачає. Челсі може обіграти Арсенал і Тоттенхем, а за кілька днів втратити очки з Брайтоном або ж взагалі – поступитися Ньюкаслу. Хоча ця непередбачуваність у результатах поки не заважає "синім" комфортно почуватися у зоні Ліги чемпіонів.

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Очікувалося, що поточний сезон стане переломним для Унаї Емері в Арсеналі. Щоправда, прогнози були оптимістичними, а іспанець втратив контроль над колективом і повністю провалився. Керівництво "канонірів" підшукало йому заміну у тренерському штабі Хосепа Гвардіоли. Мікель Артета вже давно має хорошу пресу, і його призначення в один із клубів АПЛ було лише питанням часу. Поки молодий фахівець не зумів кардинально змінити перебіг справ на Емірейтс. Лише дві перемоги у шести матчах (над МЮ в АПЛ та над Лідсом – в Кубку), але поступився Арсенал лише один раз – якраз Челсі.

Артета зізнається, що гра Арсенала поки йому подобається лише епізодами. Лемпард теж далекий від ідеалу своєї ж гри. Не так давно вони протистояли один одному на футбольному полі, а тепер набивають шишки на тренерському містку. Поки зарано говорити про перспективи легенд як менеджерів – минуло надто мало часу. Однак у Френка є вже одна перемога в очному протистоянні, тож Мікель точно захоче поквитатися.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Ібіца – Барселона

22 січня, 20:00. Ібіца, Муніципальний стадіон

Пряма трансляція на MEGOGO

Чому потрібно дивитися: Ібіца – це дуже амбітний проект Амадео Сальво. Колишній президент Валенсії відродив клуб лише у 2015-у році. Після двох сезонів у регіональній лізі та одного у Терсері Ібіца заскочила у Сегунду Б (третій іспанський дивізіон) завдяки банкрутству Лорки. У поточному сезоні команда перебуває серед лідерів, нараді відстаючи від першого місця лише на два очки. Для нас острів'яни цікаві тим, що саме вони у попередньому раунді Кубка Іспанії залишили за бортом турніру Альбасете українця Романа Зозулі. І це при тому, що "механічний сир" представляє Сегунду.

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Звісно цей суперник – нерівня Барселоні. У каталонців не повинно виникнути проблем навіть, якщо вони вийдуть на поле не у бойовому складі. Проте це буде лише другий матч Кіке Сетьєна на чолі команди. У першому "блаугранас" здобули важку мінімальну перемогу над Гранадою.

Такі поєдинки, як з Ібіцою, повинні допомогти Сетьєну привнести у гру Барселони своє бачення футболу. Рівень суперника дозволяє вдаватися до експериментів та награвання нових ігрових моделей. Водночас кубковий статус матчу не дасть розслабитися, адже фатальну помилку потім не вдасться вирішити у наступних турах.

Прогноз "Футбол 24": 0:4

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Ювентус – Рома

22 січня, 21:45. Турин, Ювентус стедіум

Пряма трансляція на території України не запланована

Чому потрібно дивитися: Першу половину сезону в Італії Паулу Фонсека сміливо може занести собі в актив. Колишній наставник Шахтаря утримує Рому в зоні Ліги чемпіонів, не витративши влітку божевільних сум на трансфери. Наразі "вовки" програли лише чотири матчі в Серії А, а в зустрічах з грандами кальчо поступилися тільки Ювентусу. "Стара синьйора" взагалі дуже незручний суперник для римлян, а якщо говорити про виїзні матчі, то тут справжня біда. "Джалороссі" востаннє перемагали в Турині аж 2011-го року. Цікаво, що це теж був поєдинок 1/4 фіналу Кубка Італії.

Ювентус тривалий час залишався в тіні переродженого Інтера Антоніо Конте. Проте Мауріціо Саррі зберігав спокій і постійно наголошував, що задоволений темпами, з якими команда засвоює його ідеї. І от на початок 2020-го Ювентус вже звично опинився на вершині таблиці, маючи перевагу на "нерадзуррі" у чотири очки, та програвши лише один матч чемпіонату – проти Лаціо (1:3). Минулого року туринці не грали навіть у фіналі Кубка Італії, тому навряд чи вони дозволять собі вийти на матч розслабленими, до того ж проти такого суперника, як Рома.

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Кріштіану Роналду багато критикували на початку сезону. Португальця звинувачували у низькій результативності та у тому, що він перестав здійснювати ключовий вплив на результат, коли команді це потрібно. Португалець же знає своє тіло та свої можливості як ніхто інший. Кріштіану поступово набрав таку форму, якої у Ювентусі ще не демонстрував. В останніх 10-и матчах він лише двічі покидав поле без забитого гола, відзначившись 12-ма м'ячами. Лише феноменальний Чіро Іммобіле випереджає Роналду у списку бомбардирів Серії А. Пауло Фонсеці доведеться добряче подумати над планом, який допоможе спинити його співвітчизника. Зрештою, кубкові матчі завжди можуть подарувати сенсацію.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Вулверхемптон – Ліверпуль

23 січня, 22:00. Вулверхемптон, Молінью

Пряма трансляція на Setanta Sports

Чому потрібно дивитися: Ліверпуль всього після 22 турів зумів здобути перевагу над другим місцем у 16 очок (в разі перемоги у звітному матчі стане 19). В Англії вже мало хто сумнівається, що "червоні" вперше у своїй історії виграють АПЛ. Зараз уже більше говорять про ймовірні рекорди, які може побити команда Юргена Клоппа. Найвизначніший серед них – сезон без поразок, який вдалося провести лондонському Арсеналу в кампанії 2003/04. У поточній першості Ліверпуль бодай одного разу обіграв усіх суперників у лізі, а втрачав очки лише з Ман Юнайтед у першому колі, зігравши внічию.

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Команда Ешпіріту Санту була однією з найцікавіших у першій половині сезону в АПЛ. Проте Вулверхемптону не вистачило запасу сил безболісно проти крізь божевілля Boxing days. Лише в минулому турі "вовки" здобули першу перемогу у 2020-у році, обігравши Саутгемптон (2:3). До цього було 5 матчів без перемог та виліт з Кубка Англії. Попри цю серію невдач "вулвз" не вибули із боротьби за єврокубки, залишаючись на шостій сходинці в турнірній таблиці (МЮ перебуває вище лише завдяки додатковим показникам).

Востаннє Вулверхемптон перемагав Ліверпуль в рамках АПЛ в далекому 2010-у році. Щоправда, "вовки" вибивали "червоних" з Кубка у 2017 та 2019. Майбутній поєдинок повинен подарувати уболівальникам справжнє видовище. Мерсисайдці загалом у поточному сезоні інакше не грають, а "мандрівники" більше надають перевагу грі біля чужих воріт (найкраща атака АПЛ поза межами топ-5), аніж побудові захисник редутів.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

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