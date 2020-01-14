Культ Мессі, відрізані пальці заради Кройфа та автограф Бускетса – Барселону очолив тренер з ДНК каталонців

Новоспечений наставник Барселони Кіке Сетьєн ніколи не приховував свого захоплення "синьо-гранатовими". "Футбол 24" зібрав головні висловлювання фахівця про каталонський клуб.

Прощання Сетьєна з Бетісом вийшло доволі неоднозначним. Команда в останньому матчі під керівництвом наставника обіграла мадридський Реал (2:0). В одному з перших інтерв'ю після звільнення Кіке запитали про Барселону, і вже тоді фахівець не приховував своєї зацікавленості: "Звісно, я відповів би цій команді "так". А от Севілья (принциповий суперник Бетіса. – примітка) отримає відмову".

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Хоча любов до каталонського клубу зародилася значно раніше. Сетьєн із захопленням згадує про команду 70-х років минулого століття. "Я пам'ятаю, як з'явилася Барселона Йохана Кройфа. Ви грали проти них і весь матч бігали за м'ячем. Я сказав собі: "Ось що мені подобається. Я хотів би бути в цій команді і знати, чому це відбувається". Я б відрізав свої пальці, щоб мати можливість пограти під керівництвом Кройфа".

Кіке переконаний, що йому вдалося у своїй роботі наблизитися до ідеалів кумира: "Чи пишався б Кройф Бетісом? Звичайно. Думаю, багато хто з тих, хто по-справжньому любить футбол, симпатизують нам і насолоджуються нашим футболом. Ми цим пишаємося".

У 2018 році перед матчем з Барселоною Сетьєн не посоромився попросити у Бускетса його футболку. Тренер Бетіса захоплюється грою футболіста і, при нагоді, засипає його компліментами: "У футбол потрібно грати головою, а не ногами і серцем. Говорячи це, я думаю про Бускетса. Він – ідеальний гравець. Він розумний, постійно читає гру, розташовується на найскладнішій позиції в сучасному футболі, граючи опорника. Скільки передач проходить через нього".

"Для Кіке з вдячністю і з захопленням твоїм баченням футболу", – підписав футболку Бускетс.

Питання про те, кого назвати найкращим футболістом в історії футболу для Сетьєна дуже просте. Такого шанувальника таланту капітана Барселони ще потрібно пошукати: "Треба реалізовувати свої моменти, тому що, коли на полі у суперника є Мессі, вони завжди заб'ють. Я не бачив такого футболіста, як Лео, за всю історію. Він грає так вже десять років. Не знаю, чи був Пеле настільки стабільним. Мессі – це скарб".

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Кіке ще два роки тому зізнавався, що робота разом із тепер уже шестиразовим володарем "Золотого м'яча" була б чудовим досвідом: "Для тих із нас, хто любить футбол, це дорогоцінний камінь. Тренувати його та бачити його щодня було б чудово. Але потрібно бути обережним, адже тоді ви повинні перебувати на його рівні. Ви повинні довести, що ви спроможні тренувати Мессі".

Сетьєн віддає належне Кріштіану Роналду, але не вважає португальця унікальним: "Враховуючи його характеристики, Роналду став для мене справжнім відкриттям. Він став символом епохи в іспанському футболі. Але з'являться й інші. Особисто я б сильно шкодував про втрату лише однієї особи – Мессі".

Ще під час перебування Грізманна в Атлетіко Сетьєн називав француза одним із найкращих нападників світу, але не вірив у винятковість Антуана: "Йому не потрібно багато шансів, щоб забити. Грізманн – фантастичний гравець, але я не впевнений, що він уже на рівні Мессі. Мессі – це Мессі".

Кіке з великою повагою ставиться до своїх колег. Ернесто Вальверде, якого він і замінив у Барселоні, вважав саме тим тренером, який потрібен каталонцям: "Мені здається, що він володіє великою гідністю: йому не потрібно привертати увагу і він обмежується роботою зі своїми гравцями. Ми думали, що ніхто не зрівняється із Луїсом Енріке або Гвардіолою, а він прийшов і зробив це знову".

Сетьєн – прогресивний тренер. Він не живе в ізоляції він футбольних процесів, які безпосередньо не стосуються гри. Зокрема 222 мільйони, які Барселона отримала за Неймара, фахівець не вважає космічною сумою: "Іноді гравці, які здають дуже дорогими, насправді такими не є, а інші коштують 10 мільйонів і вони – дорогі. Ринок змінюється, коли з'являються такі команди, як ПСЖ, або клуби АПЛ із їхніми контрактами від телебачення. Щоб залишатися конкурентоздатними, ви повинні наздоганяти".

В листопаді 2018-го року Бетіс завдав Барселоні феєричної поразки на Камп Ноу з рахунком 3:4. Сетьєн продемонстрував, що чітко усвідомлює філософію катлонців: "Ми знали, що у нас є характер, що якщо ми впораємося зі стресом, ми можемо зіграти добре і володіти м'ячем. Барселона – команда, яка мучиться при грі без м'яча".

Один із найкращих