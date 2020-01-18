Пауло Дибала – новий лідер Ювентуса: як ледь не піти з клубу, але стати топ-зіркою та перевершити досягнення Шевченка

Після чорної життєвої смуги неодмінно настане біла, головне – не здаватися. У цьому переконався Пауло Дибала, який у сезоні 2019/20 став справжнім лідером Ювентуса, хоча якихось кілька місяців тому ледь не покинув клуб.

Влітку 2019 року Пауло Дибала був на межі відходу з Ювентуса. Тоттенхем, який опинився за крок від перемоги в Лізі чемпіонів 2018/19, практично узгодив з туринцями трансфер аргентинського форварда. У пресі вже фігурувала навіть сума угоди, яка повинна була скласти 65 млн фунтів. Зрештою, буквально в останній момент Дибала все ж вирішив залишитися в Ювентусі, хоча вже навіть встиг записати зворушливе прощальне відео для вболівальників "Старої синьйори". Від підписання Пауло Тоттенхем відділили якихось декілька годин.

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Ніхто б не здивувався, якби мініатюрний нападник все ж залишив туринський клуб. Перехід Кріштіану Роналду з Реала влітку 2018-го добряче вдарив по амбіціях аргентинця, який у минулому сезоні почав отримувати менше ігрової практики від Массіміліано Аллегрі. Претендентів не бракувало – окрім вже вказаного Тоттенхема, на Дибалу претендували Манчестер Юнайтед і ПСЖ. Сам Роналду начебто радив своєму одноклубнику пристати на пропозицію "червоних дияволів", але в підсумку Пауло вирішив боротися за місце від сонцем саме в Ювентусі, у який він перейшов влітку 2015 року з Палермо. Цікаво, що одну з вирішальних ролей у такому рішенні аргентинського діаманта зіграв... Гонсало Ігуаїн. Форвард, який повернувся з оренди у Челсі, висловив бажання боротися за місце у складі Ювентуса, чим мотивував Дибалу на аналогічний вчинок.

Минуло неповних 5 місяців, протягом яких становище Дибали в команді змінилося в кращий бік. Мауріціо Саррі зумів інтегрувати аргентинця у свої тактичні схеми. Ще на одній з перших прес-конференцій у статусі головного тренера "б'янконері" новий наставник підкреслював своє захоплення талантом форварда, а пізніше підкріпив свої слова ділом. У сезоні 2019/20 Пауло вже зіграв 25 поєдинків за Ювентус у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 9 асистів. Для порівняння – у минулому сезоні в активі Дибали 10 забитих м'ячів та лише 2 результативні передачі. Як бачимо, лише за кілька місяців аргентинець вже перевершив свій минулорічний показник. Якщо травми оминуть форварда, то той цілком може замахнутися на найкращий сезон у кар'єрі. Поки що таким є кампанія 2017/18, протягом якої Пауло відзначився 26-ма голами та 7-ма асистами. Зауважимо, наразі саме Дибала є найрезультативнішим гравцем сезону в складі Юве за системою "гол+пас" (20 очок проти 19-ти у Роналду, який забив 16 м'ячів та додав до них 3 гольові передачі).

У кожному матчі Дибала отримує одну з найвищих оцінок від статистичних порталів, а наприкінці 2019 року увійшов в історію італійського футболу. Ювентус програв Лаціо Суперкубок Італії, але та гра стала знаковою для аргентинця. Він забив свій 4-й гол у фінальному матчі турніру, обійшовши за цим показником одразу декількох футболістів, серед яких – наш Андрій Шевченко. Чинний керманич збірної України, як і Самюель Ето'О, Алессандро Дель П'єро та Карлос Тевес, зупинились на позначці у 3 м'ячі.

Дибала став впевненішим у собі – майже вдвічі частіше б'є по воротах порівняно з минулим сезоном, частіше та успішніше йде у дриблінг. Безумовно, вплинула довіра тренера, адже Саррі не приховує задоволення грою нападника, який, у свою чергу віддячує результативними діями. Голи Дибали дозволили Ювентусу перемогти, зокрема, у важливих матчах з Атлетіко, Міланом та Інтером, не кажучи вже про інші поєдинки. Найголовніше – на його обличчі знову з'явилася посмішка.

Останній матч Кубка Італії проти Удінезе став бенефісом аргентинця. Він забив двічі та віддав гольовий пас на Гонсало Ігуаїна в епізоді з першим взяттям воріт, яке стало окрасою поєдинку. Лише погляньте на цю вражаючу взаємодію двох аргентинців, які частенько змушені конкурувати за місце у старті. Це точно реальний матч, а не якась комп'ютерна гра?

Мауріціо Саррі після гри був дуже задоволений побаченим, але відзначив, що цей гол – заслуга команди, а не тренера. За його словами, у Ювентусі зібрані великі футболісти, що можуть зробити чемпіоном будь-яку команду. Окремо Саррі виділив і Дибалу, якому пророкує велику кар'єру.

Безумовно, Дибала та Ігуаїн створили дивовижної краси гол. Побачити щось подібне вартувало коштів, заплачених за квиток на гру. Дибала, Роналду та Ігуаїн – великі гравці. Вони приносили успіх кожному тренеру, якому пощастило з ними працювати. Кріштіану – легенда, адже виграв 5 "Золотих м'ячів", проте вважаю, що Дибала цілком може ставити перед собою таку ж мету. Звісно, він здатен увійти в історію футболу, головне – не зупинятися в розвитку.

Старання Дибали не залишилися непоміченими керівництвом Ювентуса. Як запевняють всі провідні спортивні видання Італії, клуб вже готує новий контракт для 26-річного нападника. У Турині вражені прогресом аргентинця та планують зберегти його, підписавши нову угоду до літа 2024 року. Зрозуміло, що не обійдеться без підвищення зарплатні – чинний контракт, розрахований до 30 червня 2022-го, передбачає 7 млн євро щорічно, натомість укладення нової угоди підвищить оклад Пауло до 10-ти млн.

Деякі злі язики підливають масла у вогонь, повідомляючи про готовність Юве включити Дибалу в угоду щодо трансферу Поля Погба з Манчестер Юнайтед. Відверто кажучи, така собі ідея. У той час, поки француз відкрито корчить дурня та пропустив кілька місяців через травму, Пауло тягне оновлений Ювентус до чергового Скудетто та зробив серйозний вклад у вихід з групи Ліги чемпіонів. Саме його дубль під завісу домашнього матчу проти московського Локомотива дозволив туринцям уникнути ганьби та вирвати важку перемогу.

Дибалу дуже люблять фанати, причому не лише Ювентуса. У Палермо, кольори якого форвард захищав з 2012 по 2015 рік, досі обожнюють свого колишнього кумира. І хоча він давно покинув Сицилію та перебрався у холодний П'ємонт, футболки аргентинця досі користуються чималим попитом – ігрова форма Палермо з прізвищем "Дибала" входить у топ-3 за кількістю продажів у місті. Сам Пауло з ностальгією згадує період у Палермо, але своїми кумирами вважає Зідана, Дель П'єро та Пірло, а в дитинстві захоплювався грою Хуана Романа Рікельме. Саме на честь Зізу та Андреа він обрав 21-й номер при переході до лав "Старої синьйори".

До слова, сам легендарний "Пінтуріккіо" у соцмережах респектував Пауло після поєдинку Кубка Італії з Удінезе, у якому Дибала вийшов на поле з капітанською пов'язкою, хоча з перших хвилин з'явився і Джанлуїджі Буффон. Вкрай правильне рішення тренерського штабу та команди – легенди на кшталт Роналду, К'єлліні чи Буффона дограють останні роки кар'єри. Саме Дибала є одним із тих, на кому може триматися наступне покоління Ювентуса після відходу нинішніх лідерів. Наразі відсутність Кріштіану в деяких матчах не повинна надто непокоїти прихильників "Старої синьйори", адже у команді є інший лідер, до якого повернулася впевненість. Керівництво та фанати Юве повинні дякувати Дибалі за те, що той кілька місяців тому все ж вирішив залишитися. Схоже, в Турині зрозуміли власну помилку, тому новий контракт для аргентинця – найкраща винагорода.

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