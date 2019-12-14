Зганьбив Клоппа та підкорив Індзагі – Чіро Іммобіле подолав шлях від вигнанця в Ювентусі до головної зірки кальчо

Шлях Чіро Іммобіле на вершину вийшов тернистим. "Футбол 24" розповідає про найважливіші віхи життя нападника Лаціо та збірної Італії.

Народжений біля Везувія

Майбутній бомбардир Лаціо побачив світ у Торре-Аннунціаті поблизу Неаполя в родині Мікели та Антоніо Іммобіле. Фактично містечко, яке розташоване біля підніжжя легендарного Везувія, – це передмістя провінції, а ще воно вважається одним із центрів Каморри – всесвітньовідомої неаполітанської мафії.

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Невдовзі після народження сина батькам Іммобіле доводилося хвилюватися не через небезпечне сусідство з вулканом, який двічі стирав їхнє місто з лиця землі, а через гіперактивність Чіро. Хлопчик, як і належить всім майбутнім футболістам, змалку постійно гамселив м'яч, не особливо задумуючись, де перебуває. Страждало все: вікна будинків поблизу, домашні меблі та навіть молодший брат – Луїджі був першим голкіпером, який капітулював перед підступними ударами форварда. Очевидно, що ніхто не збирався терпіти його вибрики, тому вже у 5 років Іммобіле почав регулярно займатися справою, яка надалі визначить усе його життя. Пристрасть до футболу передалася від батька. Свого часу Антоніо відмовився від кар'єри заради роботи, яка гарантувала прибуток, але сина він спонукав йти за своєю мрією.

Першою командою Чіро стала Торре-Аннунціата-88, якій він присвятив 5 років. Потім була невдала спроба закріпитися в Салернітані та Емполі. У 10-річному віці Мілан був готовий бачити Іммобіле (він успішно пройшов перегляд) у своїй академії, але це означало, що хлопчик мусив би покинути дім і перебратися у мегаполіс. Батьки вирішили, що для такого кроку ще не настав час. Зрештою, Сорренто виявився тим місцем, де Іммобіле вдосконалив свої навички настільки, що перед ним не встояв навіть Ювентус. Подейкують, що переїзду посприяв ще один неаполітанець Чіро Феррара.

У складі "старої синьйори" Іммобіле став справжньою зіркою молодіжного рівня. Після переїзду в Турин він виступав у складі команди U-19, де став одним із головних творців тріумфу Прімавери "б'янконері" на престижному Кубку Віареджо. Впродовж турніру нападник забив п'ять голів, два з яких – у фіналі.

Менш ніж через місяць після вищеописаних подій Іммобіле дебютував за основну команду Ювентуса. Чіро з'явився на полі наприкінці матчу проти Болоньї, замінивши легендарного Алессандро Дель П'єро. Восени 2009-го туринців уже очолював Феррара, який дозволив своєму тезці та землякові вперше зіграти у Лізі чемпіонів, знову замінивши Дель П'єро в середині другого тайму зустрічі проти французького Бордо. Іммобіле продовжив регулярно забивати за Прімаверу Ювентуса (20 голів у 17-и матчах), але за першу команду в сезоні 2009/10 відіграв сумарно 35 хвилин у всіх турнірах (22 з них – у тому самому матчі ЛЧ). Це й усі шанси, які він отримав у складі "зебр".

Списаний у Ювентусі – зірка в Торіно

Варто розуміти, що тодішній Ювентус був командою, яка тільки починала долати наслідки після заслання в Серію В в результаті Кальчополі. Тоді в Турині, загалом як і тепер, не дуже турбувалися про виховання молоді та її інтеграцію в основну команду. Як це часто буває в Італії, для Іммобіле настав період вервиці оренд. В Сієні та Гроссето Чіро провів по півсезону, а в Пескарі – сезон. Саме "дельфіни" змогли реанімувати кар'єру молодого нападника, який за три роки спромігся забити лише два голи.

Та команда Зденека Земана стала справжньою окрасою Серії В. Чеський фахівець традиційно робив ставку на яскравий атакувальний футбол, який ідеально підходив молодим виконавцям, зібраним на Стадіо Адріатіко. "Біло-блакитні", окрім Іммобіле, дали путівку у великий футбол ще й Марко Верратті та Лоренцо Інсіньє, а ті допомогли клубу вперше за 19 років повернутися в елітний дивізіон.

28 голів у Серії В не переконали Антоніо Конте повернути молодого нападника в Турин. Ювентус без жодних сумнівів продав половину прав на Іммобіле Дженоа. Ймовірно саме таке ставлення "б'янконері" спонукало Чіро через рік з "грифонами" приєднатися до лютого ворога "старої синьйори" – Торіно. 22 голи форварда допомогли "скуадрі гранаті" посісти підсумкове сьоме місце, а Іммобіле – здобути титул найкращого бомбардира першості, випередивши таких монстрів, як Лука Тоні, Карлос Тевес та Гонсало Ігуаїн.

Перевірка Європою вийшла провальною

Після свого першого по-справжньому успішного сезону в Серії А Іммобіле вирішив прийняти новий виклик. Дортмундська Борусія саме шукала заміну Роберту Лєвандовскі, який перейшов у Баварію, і "джмелям" здавалося, що капоканноньєре чемпіонату Італії – ідеальний варіант. 19 мільйонів євро виглядали для туринських клубів (Ювентус все ще володів половиною прав на футболіста) гідною компенсацією.

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На Вестфаленштадіон Чіро чекало розчарування. Його виступити за "жовто-чорних" припали на останній сезон Юргена Клоппа на чолі команди. Наставник довіряв нападнику – 34 матчі та 1600 хвилин ігрового часу яскраво це демонструють. Проте він спромігся всього на три голи у Бундеслізі. Першу половину сезону Борусія завершила в нижній частині таблиці, а Клопп заявив, що покине клуб в кінці сезону. Тамтешня преса буквально знищувала Юргена за "сліпу" віру в Чіро, яку він не міг виправдати. Зокрема Bild так описував його дії на полі: "Занадто повільний, не здатний боротися один в один та взаємодіяти з партнерами. Робить ставку лише на свою швидкість, але дуже повільний".

До всього, Іммобіле ще й виявився лінивим і не здатним швидко адаптуватися. Італієць не проявляв жодного інтересу до вивчення німецької. А це дуже важливий аспект для інтеграції до Бундесліги – Євген Коноплянка може легко це підтвердити. До того ж, виявилося, що в Дортмунді не дуже на нього й чекали. Як потім зізнавався сам форвард, за вісім місяців йому так і не вдалося здружитися бодай з кимось. Звісно, неочікувана "чорна" смуга позначилася на всіх членах команди, але кидати напризволяще новачка з абсолютно іншою ментальністю ніяк не можна було. Успіхи в Лізі чемпіонів, де Чіро забив чотири голи у шести матчах, допомогли форварду втримати свої "акції" у Європі, тому Севілья не мала особливих сумнівів щодо його підписання. "Я справді хотів опинитися тут і сподіваюся забити чималу кількість голів", – заявив форвард на презентації. Не вийшло. Нервіонці зневірилися за якихось півроку – по два м'ячі в Ла Лізі та Кубку Короля не налаштовують на інше.

Туринська реабілітація перед римським тріумфом

Знову повірив у здібності нападника Торіно. "Бики" оформили оренду Іммобіле, а той забив у першому ж матчі після повернення. За половину того сезону він відзначився 5 разів та ще чотири рази допоміг забити партнерам. Ймовірно, якби не травма, яка залишила Чіро поза грою на шість тижнів, то показники були б іще кращими, як і підсумкове місце Торіно, який ледве зберіг місце в Серії А.

Літо 2016-го стало визначальним для Лаціо. Спочатку "орлів" зі скандалом відмовився очолити Марсело Б'єлса, тому римляни були змушені довіритися Сімоне Індзагі, а через два тижні контракт із клубом підписав Чіро Іммобіле. Навряд чи тоді хтось міг здогадуватися, що саме ці двоє не просто стануть обличчям команди, а й приведуть Лаціо до успіху. Звісно, по одній перемозі в Кубку та Суперкубку Італії комусь здадуться не дуже вагомими, але для команди рівня "б'янкочелесті" – це серйозне досягнення.

В Римі Іммобіле знайшов ідеальні умови. Його обожнюють фанати, поважають партнери, але найголовніше – наставник зробив його головною зіркою і будує команду навколо нього. Гра "б'янкочелесті" зводиться до того, щоб якомога частіше створювати нагоди для свого єдиного нападника. Максимум вертикальних передач, швидкі атаки та використання простору, поки суперник не встиг перебудуватися. Півзахист Лаціо знає, як і де саме опиниться Іммобіле, а той стабільно перетворює старання одноклубників у голи. Фактично команда працює на Чіро, але й він робить усе можливе, щоб робота інших гравців не марнувалася. Що там німці говорили про взаємодію з партнерами? Нападник, який не створює моменти самостійно, завдає 2,69 удара в середньому за матч. Схоже, в Дортмунді поспішили з висновками.

Іммобіле проводить в Лаціо лише четвертий сезон, а вже цілком обгрунтовано претендує на статус легенди клубу. За цей час він лише одного разу забив менше 20 голів за підсумками чемпіонату. Кампанію 2017/18 нападник закінчив із 29 голами та побив рекорд Ернана Креспо та Джузеппе Сіньйорі. До цього жоден нападник Лаціо ніколи не забивав більше 26 голів за сезон. А ще жодному гравцеві "орлів" не вдавалося забивати більш ніж у п'яти матчах поспіль. Наш герой зробив це у восьми поєдинках. У перших 200 матчах в Серії А Чіро відзначився 113 разів. Навіть визнані форварди кальчо Вінченцо Монтелла та Філіппо Індзагі забили менше – 112 та 101 гол відповідно.

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Єдиним, що не дозволяє Іммобіле остаточно стати суперзіркою, залишається збірна Італії. Роберто Манчіні регулярно викликає нападника у розташування національної команди, але з результативністю не складається. Всього за "скуадру адзурру" він провів 38 поєдинків, в яких забив лише 10 м'ячів. У відбірній кампанії до Євро-2020, яку Італія завершила з низкою рекордів, Чіро відзначився тричі – стільки ж у центральних півзахисників Ніколо Барелли та Жоржінью. Цим він нагадує свого земляка Антоніо Ді Натале, який теж не доріс до рівня топ-клубів, не сяяв у збірній, але став легендою, виступаючи за Удінезе, де був нічним кошмаром для воротарів суперників. Очевидно, що Іммобіле некомфортно у системі гри Роберто Манчіні, який віддає перевагу грі у два нападники. Форварду Лаціо важко знайти своє місце на полі, але це він намагається компенсувати обсягом роботи та лідерськими якостями, які дуже потрібні цій молодій команді.

Життя поза футболом

Іммобіле знайшов свою майбутню дружину ще тоді, коли був далеким навіть до Серії А. Тут знову варто віддати належне Пескарі. Саме перебуваючи в оренді у складі "дельфінів", Чіро закохався у екс-модель Джессіку Мелену. Пара познайомилася у соціальних мережах і вже через кілька тижнів почала проживати разом.

Дівчина походить зі скромної родини і змалку мала дві пристрасті: танці та відомий серіал CSI. Джессіка навіть вступила в університет Аквіли, планувала присвятити своє життя розслідуванням. Однак зустріч з футболістом все змінила. Проте дівчина досі не полишає надій дати продовження іншому своєму захопленню. В одному з інтерв'ю вона зізнавалася, що не прагне зробити телекар'єру, але дуже хотіла б взяти участь у шоу "Танці з зірками".

Через рік стосунків у пари народилася перша дитина – дівчинку назвали Мікела. У травні 2014 Чіро та Джессіка узаконили стосунки, в 2015 народилася ще одна дочка Джорджія, а влітку 2019-го – син Маттіа. Мелена називає Іммобіле чудовим чоловіком та бездоганним батьком, який проявляє скрупульозну уважність до будь-якої потреби своїх дітей. Цікаво, що футболіст не просто так намагається і в Лаціо, і в збірній грати під 17-м номером. Річ у тім, що це число – день народження дружини.

Бізнес, татуювання та відеоігри

Історії про те, як колишні футболісти за кілька років після завершення кар'єри розтринькували усі свої накопичення і поринали в борги, вже давно нікого не дивують. Очевидно, Іммобіле не до душі подібні сценарії. Саме тому гравець вже зараз займається бізнесом. Чіро володіє контрольним пакетом (80%) акцій двох інвестиційних компаній 9 Invest і 17 Invest. Ще по 10% належать його брату Луїджі та консультанту Сімоне Річчарделлі.

Актив 9 Invest оцінюють майже у 1,2 мільйона євро. Група володіє рестораном в Неаполі, має долю у кількох компаніях, що займаються доставленням їжі. Окрім того, форвард Лаціо є одним з інвесторів компанії, пов'язаної з наданням послуг мобільного зв'язку та сервісу самореєстрації для не готельних комплексів. 17 Invest більше зосереджена на рієлторському бізнесі. Лише минулого року була придбана нерухомість в Мілані та Венеції на суму, що перевищує 3 мільйони євро.

З 2018-го Іммобіле допомагає розвивати платформу InkDome. Цей сервіс створений для любителів татуювань і дозволяє знаходити та спілкуватися з найкращими майстрами. Футболіст і сам прихильник тату. Зокрема на його грудях набита сім'я та підпис: "Де починається життя, а любов ніколи не закінчується". Водночас на правій руці Чіро красується портрет його першої дочки Мікели.

Як істинний неаполітанець, Іммобіле фанатіє від серіалу "Гоморра", але справжня його залежність – це відеоігри. Чіро може провести за грою у FIFA увесь вільний час, не помічаючи, що відбувається навколо. На початку вересня Джессіка розірвала Інтернет, опублікувавши відео, на якому намагається спокусливими танцями відволікти свого чоловіка від гри за комп'ютером. Реакція футболіста – безцінна. Навіть сама дівчина це усвідомила, додавши підпис: "Ви тільки погляньте на його обличчя".

Замість висновку

Оцінювати кар'єру форварда, якому лише 29 років, – справа невдячна і непотрібна. Тим паче, Італія славиться бомбардирами, які переживають другу молодість, розмінявши четвертий десяток. Чіро Іммобіле відрізняється від більшості провідних бомбардирів теперішньої Серії А. Він не може грати "стовпа", як Гонсало Ігуаїн або Едін Джеко, від нього не дочекаєшся креативу рівня Кріштіану Роналду чи Дріса Мертенса, не буде він залякувати суперників "фізикою", як Дуван Сапата чи Ромелу Лукаку. Натомість нападник Лаціо візьме своє наполегливістю та старанною працею.

Сімоне Індзагі ще перед початком сезону говорив, що його цікавлять не трансфери, а новий рівень гри наявної команди. Звісно, це стосувалося і улюбленця аленатторе, для якого коуч створив на Стадіо Олімпіко маленький рай. Визнає це й Іммобіле: "Ми зростали і ставали сильнішими разом". Досі йому навіть не випадало нагоди одягнути форму рідного Наполі, але інша блакитна футболка перетворила його на найкращого гравця нинішнього покоління італійського футболу. В такій ситуації немає про що шкодувати. З Лаціо та Індзагі у Чіро є можливість ставати ще кращим.

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