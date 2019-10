Зоря – Ворскла та ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамказ 12-го туру УПЛ Зоря приймає Ворсклу, Маріуполь зустрінеться з Колосом, а Олімпік проведе матч проти СК Дніпро-1. Анонс та прогноз на ці поєдинки читайте на "Футбол 24".

Зоря – Ворскла

Зоря після своєї знаменитої перестрілки з Шахтарем чергує впевнені перемоги та непереконливі нічиї – підопічні Віктора Скрипника розгромили Олімпік, втратили очки зі Львовом та Маріуполем, але тиждень тому перемогли Десну. Поразки конкурентів дали "мужикам" можливість підтягнутися по турнірній таблиці на відстань одного очка до третього місця, а з Олександрією, яка у цьому турі грає з Шахтарем, у луганців взагалі рівність. Важливість бронзових медалей футболісти Зорі розуміють, як ніхто інший, тож сьогодні вони просто зобов'язані бити Ворсклу – інакше навіщо все це?

Тим паче, що полтавці нині стрімко йдуть на дно. Остання перемога "зелено-білих" датується кінцем серпня, після чого вони програли п'ять матчів із загальним рахунком 1:14 – ну, і разочок вдалося розписати внічию з Маріуполем (1:1), забивши у компенсований час. Це доволі сумно, адже на старті чемпіонату Ворскла вважалася однією з найцікавіших команд УПЛ, а тепер вона йде на передостанній позиції при рівності очок зі Львовом та Олімпіком. На фоні новин про проблеми з керівництвом клубу все це справляє максимально гнітюче враження.

Статистика протистояння

Всього: 28 матчів, 8 перемог Зорі, 11 нічиїх, 9 перемог Ворскли, різниця м’ячів 28-30.

У Прем’єр-лізі: 28 матчів (+8, =11, -9, 28-30)

Зоря – Ворскла: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Експерти з компанії Marathon Bet не дають шансів Ворсклі. На перемогу Зорі стоїть коефіцієнт 1,43, на нічию дають 4.40, а на звитягу полтавців – аж 7,60. Найбільш вірогідним рахунком букмекери вважають 1:0 на користь луганців – ставка на цей результат збільшить ваш виграш у 5,30 разів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Майборода, Казаков – Каневцев, Шехіч

Під питанням: Кане, Петровіч, Артур (Ворскла)

Дискваліфіковані: Вернидуб (Зоря)

Попередній матч. 28.07.2019. 1-й тур чемпіонату України-2019/2020

Ворскла – Зоря – 0:1

Гол: Лєднєв, 3

Орієнтовні склади на матч Зоря – Ворскла

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Лєднєв – Громов, Русин

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Баєнко, Сапай – Петровіч, Габелок – Васін, Луїзао, Ребенок – Коломоєць

"Родзинки"

– Ворскла з 31 серпня не перемагає в Чемпіонаті 6 матчів поспіль: =1-5.

– Полтавчани з 31 серпня пропускають голи в УПЛ в 6-ти іграх поспіль – 15 м’ячів.

– Зоря не знає поразок в УПЛ 4 тури поспіль: по 2 перемоги та нічиї.

– 200-й матч в УПЛ може провести Артем Громов (Зоря).

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

В УПЛ можливі будь-які результати – дивуватися осічці претендента на бронзу в матчі проти команди із зони вильоту не доводиться. Тим не менш, цей поєдинок є виключенням з правил. Ворскла у нинішньому стані просто не рівень Зорі. Якщо "мужики" не виграють, то це буде провал. Навіть мінімальна перемога для луганців може вважатися невдачею – настільки вони сильніші прямо зараз.

Маріуполь – Колос

Маріуполь у поточному чемпіонаті залишає неоднозначне враження. Підопічні Олександра Бабича чергують провальні поєдинки з хорошими, але рівними – як, наприклад, було з СК Дніпром-1 у минулому турі, коли азовці виграли завдяки дальньому удару Федорчука. Команда ще жодного разу в поточному чемпіонаті не здобула дві перемоги поспіль, а не пропускала лише у трьох матчах – щоправда, в одному з них залишити свої ворота сухими вдалося тільки завдяки Худжамову, який виконав 10 сейвів. І все ж, при всіх проблемах, Маріуполь прямо зараз перебуває всього в одному очку від шостого місця, яке займає Колос. Just do it, як говориться.

Щоправда, у першому турі саме ковалівці святкували перемогу в поєдинку проти азовців. Так, вирішальний гол зі штрафного забили завдяки симуляції Ільїна, але загалом та звитяга була заслуженою – втім, то було давно, а от останні два поєдинки Колос програв з рахунком 0:10. Так, в суперниках були гранди, судівство з Динамо було провальним, а з Шахтарем новачки немало створили самі, однак при таких розгромах це таке собі виправдання. З іншого боку, перед цією серію ковалівці не програвали протягом трьох турів, здобувши дві перемоги й відібравши очки у Олександрії, тож списувати підопічних Руслана Костишина не можна – тим паче Маріуполю.

Попередній матч. 30.07.2019. 1-й тур чемпіонату України-2019/2020

Колос – Маріуполь – 2:1

Голи: Смирний, 41, Гавриш, 67 – Фомін, 15

Маріуполь – Колос: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet невеличку перевагу віддають господарям. На перемогу Маріуполя букмекери поставили коефіцієнт 2,32, в той час як на звитягу Колоса пропонують 3,125. Приблизно такий же "кеф" (3,25) вони дають і на нічию, а найбільш вірогідним рахунком вони вважають 1:0 на користь азовців – ставка на цей результат збільшить ваш виграш у 6,70 разів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Гавриш (Колос; під питанням)

Дискваліфіковані: немає

Статистика протистояння

Всього: 4 матчі, 3 перемоги Маріуполя, 0 нічиїх, 1 перемога Колоса, різниця м’ячів 7-4.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+0, =0, -1, 1-2)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Колос

Маріуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Биков, Корнієнко – Федорчук – Чурко, Мишньов, Танковський, Вакула – Топалов

Колос: Волинець – Зозуля, Парамонов, Максименко, Чорноморець – Мілько, Оріховський – Ільїн, Костишин, Волков – Нехтій

"Родзинки" матчу

– Колос свою першу перемогу в УПЛ здобув саме над Маріуполем (30.07.2019 р.).

– Маріуполь може зазнати 90-ї домашньої поразки в УПЛ.

– Пропускна клубна рекордна серія Колоса в Чемпіонаті з 22 вересня триває 4 гри – 12 м’ячів.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колос, не дивлячись на провал у двох останніх турах, створив немало непоганих моментів, тож у поєдинку проти Маріуполя ковалівці повинні конвертувати бодай один у гол. Втім, вдома азовці, програвали тільки Десні та Шахтарю – і лише в цих "домашках" вони не забивали. Саме тому більш вірогідним результатом здається результативна нічия.

Олімпік – СК Дніпро-1

Олімпік прямо зараз тримається на десятій позиції при рівності очок зі Львовом та Ворсклою, однак в цій трійці саме донеччани виглядають найменш проблемною командою. Підопічні Вісенте Гомеса в п'яти матчах під його керівництвом здобули дві перемоги та виїзну нчию з Маруполем, поступившись лише Зорі (розгромно, але в меншості) та Десні – при цьому з луганцями "олімпійці" грали в меншості з першого тайму, а чернігівці забили їм аж на 90-й хвилині. Сам футбол при цьому виглядає довоі цікаво, тож СК Дніпро-1 сьогодні буде непросто.

У першому турі дніпровці здобули домашню перемогу над Олімпіком, але другий тайм того поєдинку донеччани провели навіть краще за новачків – а та команда була на порядок слабшою за нинішню. Та й далі підопічні Дмитра Михайленка не вражали, а в останніх п'яти матчах вони взагалі зазнали чотирьох поразок, перегравши тільки Карпати. Втім, головний тренер СК Дніпро-1 залишається задоволеним своїми підопічними, які й правда стали краще рухатись на полі. Дебютанту УПЛ просто не вистачає хороших результатів.

"Родзинки"

– СК Дніпро-1 свою першу перемогу в УПЛ здобув саме над Олімпіком

– Олімпік може пропустити 250-й гол в Чемпіонатах – ще 1 м’яч.

– Домашня клубна рекордна безнічийна серія олімпійців з 18 травня цього року триває в УПЛ 6 матчів: 2 перемоги та 4 нічиї.

Олімпік – СК Дніпро-1: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet не бачать у цьому матчі явного фаворита. На перемогу Олімпіка вони дають коефіцієнт 2,64, на звитягу СК Дніпро-1 – 2,73, а нічию оцінили "кефом" 3,20. Найбільш вірогідним рахунком букмекери вважають результативну нічию 1:1 – ставка на цей результат збільшить ваш виграш у 5,65 разів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чичиков, Гуйє (СК Дніпро-1; під питанням)

Дискваліфіковані: Ксьонз, Завійський (Олімпік)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – СК Дніпро-1

Олімпік: Кринський – Є. Пасіч, Лук'янчук, Гришко, Вантух – Фабінью, Цимбалюк – Імері, Тейшейра, Політило – Дійє

СК Дніпро-1: Юрчук – Сафронов, Логінов, Лопирьонок, Польовий – Кравченко – Коркішко, Когут, Батагов, Назаренко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Команди дещо схожі за ігровим стилем, що й не дивно – у донеччан іспанський тренер, а коуч дніпровців в свій час підглядав за іспанським же тренерським штабом ФК Дніпро. СК Дніпро-1 здається більш збитим колективом, але лише не дещицю. Прогнозувати щось на цей поєдинок дуже важко, адже загалом суперники рівні, але нічия з мінімумом забитих голів здається найбільш вірогідним результатом.