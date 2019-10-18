Михайленко: З першою п'ятіркою УПЛ все зрозуміло, інші – змагаються за шосте місце

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко вважає, що його команді під силу увійти до першої шістки турнірної таблиці УПЛ.

"Зараз жовтень для нас – один з найважливіших періодів. Нам треба набирати очки і з Маріуполем, і з Олімпіком. Це найважливіші завдання в цьому короткому терміні, щоб підніматися вгору в турнірній таблиці.

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Зрозуміло, що поразки нас будуть опускати вниз, тому наше завдання пройти вдало цей відрізок. Ну, а після двох матчів подивимося, як буде далі, тому що щільність велика, і ситуація в турнірній таблиці дуже швидко змінюється. Будь-яка вдала серія з двох перемог – і команда відразу піднімається вгору. Зараз вже зрозуміло, що перша п'ятірка команд – це гранди, Десна, Олександрія та Зоря, а інші вже змагаються за шосте місце", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

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