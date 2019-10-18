Гравець Колоса може завершити кар'єру через низку травм

Півзахисник Колоса Олександр Поздєєв може завершити кар'єру через постійні проблеми зі здоров'ям.

У цьому сезоні 33-річний футболіст зіграв лише 1 матч за команду з Ковалівки – 31 серпня він провів на полі 52 хвилини у грі з СК Дніпро-1 (1:2).

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У Поздєєва дуже неприємна проблема з хрящами, через яку він може завершити кар'єру гравця, інформує ФутболNEWS.

Зазначимо, що Поздєєв перейшов у Колос перед початком сезону 2015/2016, коли команда з Ковалівки виступала у Другій лізі. В минулому сезоні півзахисник зіграв 16 матчів у Першій лізі та забив 2 голи.

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