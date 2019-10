Заря – Ворскла и ещё два матча УПЛ. Анонс

В рамках 12-го тура УПЛ Заря принимает Ворсклу, Мариуполь встретится с Колосом, а Олимпик проведёт матч против СК Днепр-1. Анонс и прогноз на эти поединки читайте на "Футбол 24".

Заря – Ворскла

Заря после своей знаменитой перестрелки с Шахтером чередует уверенные победы и неубедительные ничьи – подопечные Виктора Скрипника разгромили Олимпик, потеряли очки со Львовом и Мариуполем, но неделю назад победили Десну. Поражения конкурентов дали "мужикам" возможность подтянуться по турнирной таблице на расстояние одного очка до третьего места, а с Александрией, которая в этом туре играет с Шахтером, у луганчан вообще равенство. Важность бронзовых медалей футболисты Зари понимают, как никто другой, поэтому сегодня они просто обязаны бить Ворсклу – иначе зачем всё это?

Тем более, что полтавчане сейчас стремительно идут ко дну. Последняя победа "зелёно-белых" датируется концом августа, после чего они проиграли пять матчей с общим счетом 1:14 – ну, и разок удалось сыграть вничью с Мариуполем (1:1), забив в компенсированное время. Весьма обидное зрелище, ведь на старте чемпионата Ворскла считалась одной из самых интересных команд УПЛ, а теперь она идёт на предпоследней позиции при равенстве очков со Львовом и Олимпиком. На фоне новостей о проблемах с руководством клуба всё это производит очень гнетущее впечатление.

Статистика противостояния

Всего: 28 матчей, 8 побед Зари, 11 ничьих, 9 побед Ворсклы, разница мячей 28-30.

В Премьер-лиге: 28 матчей (+8, =11 -9, 28-30)

Заря – Ворскла: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Эксперты из компании Marathon Bet не дают шансов Ворскле. На победу Зари стоит коэффициент 1,43, на ничью дают 4.40, а на победу полтавчан – аж 7,60. Наиболее вероятным счётом букмекеры считают 1:0 в пользу луганчан – ставка на этот результат увеличит ваш выигрыш в 5,30 раз.

Кадровая ситуация

Травмированные: Майборода, Казаков – Каневцев, Шехич

Под вопросом: Кане, Петрович, Артур (Ворскла)

Дисквалифицированы: Вернидуб (Заря)

Предыдущий матч. 28.07.2019. 1-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Ворскла – Заря – 0:1

Гол: Леднев, 3

Ориентировочные составы на матч Заря – Ворскла

Заря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Леднев – Громов, Русин

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Баенко, Сапай – Петрович, Габелок – Васин, Луизао, Ребенок – Коломоец

"Изюминки"

– Ворскла с 31 августа не побеждает в чемпионате 6 матчей подряд: =1-5.

– Полтавчане с 31 августа пропускают голы в УПЛ в 6-ти играх подряд – 15 мячей.

– Заря не знает поражений в УПЛ 4 тура подряд: по 2 победы и ничьи.

– 200-й матч в УПЛ может провести Артём Громов (Зоря).

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

В УПЛ возможны любые результаты – удивляться осечке претендента на бронзу в матче против команды из зоны вылета не приходится. Тем не менее, этот поединок является исключением из правил. Ворскла в нынешнем состоянии просто не уровень Зари. Если "мужики" не выиграют, то это будет провал. Даже минимальная победа для луганчан может считаться неудачей – настолько они сильнее прямо сейчас.

Мариуполь – Колос

Мариуполь в текущем чемпионате оставляет неоднозначное впечатление. Подопечные Александра Бабича чередуют провальные поединки с хорошими, но равными – как, например, было с СК Днепром-1 в прошлом туре, когда азовцы выиграли благодаря дальнему удару Федорчука. Команда ещё ни разу в текущем чемпионате не одержала две победы подряд, а не пропускала лишь в трёх матчах – правда, в одном из них оставить свои ворота сухими удалось только благодаря Худжамову, исполнившему 10 сэйвов. И, всё же, при куче проблем Мариуполь прямо сейчас находится всего в одном очке от шестого места, которое занимает Колос. Just do it, как говорится.

Правда, в первом туре именно ковалёвцы праздновали победу в поединке против азовцев. Так, решающий гол со штрафного забили благодаря симуляции Ильина, но в целом и победа была заслуженной – впрочем, это было давно, а вот последние два поединка Колос проиграл со счётом 0:10. Да, в соперниках оказались гранды, судейство с Динамо было провальным, а с Шахтером новички создали немало моментов, однако при таких разгромах это всё не тянет на оправдание. С другой стороны, перед этой серии ковалёвцы не проигрывали в течение трёх туров, одержав две победы и отобрав очки у Александрии, поэтому списывать подопечных Руслана Костишина нельзя – тем более Мариуполю.

Предыдущий матч. 30.07.2019. 1-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Колос – Мариуполь – 2:1

Голы: Смирный, 41, Гавриш, 67 – Фомин, 15

Мариуполь – Колос прогноз букмекеров на матч УПЛ

Специалисты из компании Marathon Bet небольшое преимущество отдают хозяевам. На победу Мариуполя букмекеры поставили коэффициент 2,32, в то время как на победу Колоса предлагают 3,125. Примерно такой же "кэф" (3,25) они дают и на ничью, а наиболее вероятным счётом они считают 1:0 в пользу азовцев – ставка на этот результат увеличит ваш выигрыш в 6,70 раз.

Кадровая ситуация

Травмированные: Гавриш (Колос; под вопросом)

Дисквалифицированные: нет

Статистика противостояния

Всего: 4 матча, 3 победы Мариуполя, 0 ничьих, 1 победа Колоса, разница мячей 7-4.

В Премьер-лиге: 1 матч (+0, =0, -1, 1-2)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Колос

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Корниенко – Федорчук – Чурко, Мишнёв, Танковский, Вакула – Топалов

Колос: Волынец – Зозуля, Парамонов, Максименко, Черноморец – Милько, Ориховский – Ильин, Костышин, Волков – Нехтий

"Изюминки" матча

– Колос свою первую победу в УПЛ добыл именно над Мариуполем (30.07.2019 г.).

– Мариуполь может понести 90-е домашнеее поражение в УПЛ.

– Пропускная клубная рекордная серия Колоса в Чемпионате с 22 сентября длится 4 игры – 12 мячей.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колос, несмотря на провал в двух последних турах, создал немало неплохих моментов, поэтому в поединке против Мариуполя ковалёвцы должны забить хотя бы один гол. Впрочем, дома азовцы проигрывали только Десне и Шахтеру – и только в этих "домашках" они не забивали. Именно поэтому более вероятным результатом кажется результативная ничья.

Олимпик – СК Днепр-1

Олимпик прямо сейчас держится на десятой позиции при равенстве очков со Львовом и Ворсклой, однако в этой тройке именно дончане выглядят наименее проблемной командой. Подопечные Висенте Гомеса в пяти матчах под его руководством одержали две победы и выездную ничью с Маруполем, уступив лишь Заре и Десне – при этом с луганчанами "олимпийцы" играли в меньшинстве с первого тайма, а черниговцы забили им аж на 90-й минуте. Сам футбол при этом выглядит достаточно интересно, поэтому СК Днепр-1 сегодня будет непросто.

В первом туре днепровцы добыли домашнюю победу над Олимпиком, но второй тайм того поединка дончане провели даже лучше новичков – а та команда была на порядок слабее нынешней. Да и дальше подопечные Дмитрия Михайленко не впечатляли, а в последних пяти матчах они вообще потерпели четыре поражения, переиграв только Карпаты. Впрочем, главный тренер СК Днепр-1 остаётся довольным своими подопечными, которые и правда стали лучше двигаться на поле. Дебютанту УПЛ просто не хватает хороших результатов.

"Изюминки"

– СК Днепр-1 свою первую победу в УПЛ добыл именно над Олимпиком

– Олимпик может пропустить 250-й гол в чемпионатах – ещё 1 мяч.

– Домашняя клубная рекордная безничейная серия олимпийцев с 18 мая этого года продолжается в УПЛ 6 матчей: 2 победы и 4 ничьи.

Олимпик – СК Днепр-1: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Специалисты из компании Marathon Bet не видят в этом матче явного фаворита. На победу Олимпика они дают коэффициент 2,64, на победу СК Днепр-1 – 2,73, а ничью оценили "кефом" 3,20. Наиболее вероятным счётом букмекеры считают результативную ничью 1:1 – ставка на этот результат увеличит ваш выигрыш в 5,65 раз.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чичиков, Гуйе (СК Днепр-1; под вопросом)

Дисквалифицированы: Ксенз, Завийский (Олимпик)

Ориентировочные составы на матч Олимпик – СК Днепр-1

Олимпик: Крынский – Е. Пасич, Лукьянчук, Гришко, Вантух – Фабинью, Цимбалюк – Имери, Тейшейра, Политыло – Дийе

СК Днепр-1: Юрчук – Сафронов, Логинов, Лопирёнок, Полевой – Кравченко – Коркишко, Когут, Батагов, Назаренко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Команды несколько похожи по игровым стилям, что и не удивительно – у дончан испанский тренер, а коуч днепровцев в свое время подглядывал за испанским же тренерским штабом ФК Днепр. СК Днепр-1 кажется более сбитым коллективом, но лишь чуть-чуть. Прогнозировать что-то на этот поединок очень трудно, ведь в целом соперники равны, но ничья с минимумом забитых голов кажется наиболее вероятным результатом.